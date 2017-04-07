Darüşşafaka'dan tarihi başarı

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş, Kızılyıldız'ı 78-62 yenerek play-off'a kaldı.

Maçın başından sonuna kadar skor üstünlüğünü bırakmayan Darüşşafaka Doğuş, ilk çeyreği 25-14, devreyi de 43 - 32 önde tamamladı. 3. çeyrekte konuk ekip, farkı eritse de Darüşşafaka Doğuş, son çeyreğe 55-49 önde girmeyi başardı. Son çeyrekte üstünlüğünü rakibine kabul ettiren Darüşşafaka, maçı da 78-62 kazandı ve grubu 8. tamamladı ve play-off'a kaldı.

Yeşil Siyahlılar, play-off serisinde, normal sezonu lider tamamlamayı garantileyen İspanyol devi Real Madrid'in rakibi oldu. Grubu 9. tamamlayan Kızıl Yıldız ise Euroleague'e veda etti.



Euroleague'de son 8'e kalan 3 ekibin Türk takımı olması dikkat çekti. Euroleague'deki eşleşmeler şu şekilde gerçekleşti:

Real Madrid-Darüşşafaka Doğuş

CSKA Moskova-Baskonia

Olympiakos-Anadolu Efes

Panathinaikos-Fenerbahçe