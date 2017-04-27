Darüşşafaka Doğuş Final Four'u zora soktu!

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off serisi 3. maçında bugün İspanyol devi Real Madrid'i ağırladı. İlk yarısı 33 - 46 Real Madrid'in üstünlüğü ile sona eren maçta 88 - 81 mağlup olan Darüşşafaka Doğuş, seride 2 - 1 geri düşerek Final Four şansını zora soktu

1. Periyot: 17 - 26

Devre: 33 - 46

3. Çeyrek: 58 - 70

Maç sonucu: 88 - 81

Darüşşafaka Doğuş, Avrupa Ligi'nde play-off ilk maçlarında büyük bir sürprize imza atmıştı. Normal sezonun lideri Real Madrid'e konuk olan yeşil-siyahlı ekibimiz, iki maçta da iyi performans ortaya koymuştu. İlk maçı 83-75 kaybeden Darüşşafaka Doğuş, ikinci müsabakada sahadan 84-80 galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirmişti.