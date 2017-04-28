Anadolu Efes - Olympiakos | CANLI

THY Euroleague Play-Off serisinde Olympiakos karşısında 2-1 önde olan Anadolu Efes, 3. maçta rakibiyle Abdi İpekçi'de karşılaşıyor. Lacivert-Beyazlılar maçı kazanırsa 2001'de Suproleague adıyla düzenlenen organizasyonun ardından ilk kez Final-Four'a yükselecek.

ANADOLU EFES: - OLYMPİAKOS: 11-6

SALON: Abdi İpekçi

SAAT: 21.15

YAYIN: TRT Spor

Play-off serisinde 2-1 üstünlüğü bulunan lacivert-beyazlılar, Olympiakos'u yenmesi halinde tarihinde 3. kez Dörtlü Final'e yükselecek. Anadolu Efes, geçtiğimiz hafta Atina'da oynanan ilk iki karşılaşma sonunda saha avantajını eline geçirmeyi başardı. İlk maçta rakibine 87-72 mağlup olan Anadolu Efes, ikinci karşılaşmada ise sahadan 73-71 galip ayrıldı.