Darüşşafaka Doğuş veda etti

Darüşşafaka Doğuş, THY Avrupa Ligi play-off turu dördüncü maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'e 89-78 mağlup oldu.

Seride 3-1 geriye düşen yeşil-siyahlılar, THY Avrupa Ligi'ne veda etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Real Madrid, Randolph ve Llull önderliğinde bulduğu basketlerle 4. dakikadaki ilk molaya 11-5 üstün girdi. Mola dönüşü, Wanamaker'ın skorer oyunuyla 7-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Doğuş, 5. dakikada 12-11 öne geçti. Randolph'un üç sayı çizgisinin gerisinden yaptığı atışla toparlanan İspanya temsilcisi, ilk çeyreği 24-21 önde geçti.





Müsabakanın ikinci periyoduna Harangody, Wanamaker ve Zizic'in basketleriyle giren yeşil-siyahlılar, 13. dakikada tekrar öne geçti: 28-26. Savunma sertliğini arttıran Real Madrid, Fernandez ve Thompkins'in üst üste buldukları isabetlerle oyun üstünlüğünü eline aldı ve farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 28-36. Kalan bölümde rakibinin farkı azaltmasına müsaade etmeyen konuk ekip, soyunma odasına 45-38 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısına sert savunmayla başlayan misafir takım, 22. dakikada Llull'un isabetiyle farkı çift hanelere çıkardı: 38-49. Wanamaker'ın skorer oyunuyla toparlanan Darüşşafaka Doğuş, 25. dakikada Wilbekin'ın dış isabetiyle farkı 3 sayıya çekti: 49-52. Randolph ve Thompkins'in isabetleriyle Darüşşafaka Doğuş'un skoru eşitlemesine izin vermeyen İspanya temsilcisi, son dakika içerisinde Carroll'ün serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı çift hanelere (58-68) çıkardı ve çeyreği 14 sayı farkla (72-58) önde kapattı.





Mücadelenin son periyoduna 5-0'lık seri yaparak giren konuk takım, 32. dakikada farkı 17 sayıya (60-77) taşıdı. Savunma sertliğini arttıran ve rakibine kolay sayı şansı tanımayan Darüşşafaka Doğuş, Bertans, Wanamaker ve Wilbekin ile isabetler buldu. Yeşil-siyahlılar, Anderson'un 28. dakikadaki basketiyle farkı 8 sayıya (74-82) kadar indirdi. Periyodun kalan bölümünde rakibinin geri dönmesine izin vermeyen Real Madrid, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi Darüşşafaka Doğuş formasıyla 25 sayı kaydeden Wanamaker oldu. Real Madrid'de ise Llull 17, Randolph ve Thompkins ise 15'er sayı kaydetti.

Öte yandan karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti.



Salon: Volkswagen Arena

Hakemler: Damir Javor xx, Sreten Radovic xx, Fernando Rocha xx

Darüşşafaka Doğuş: Wilbekin xxx 13, Birkan x, Wanamaker xxx 25, Clyburn xxx 11, Moerman xx 2, Furkan x, Anderson xx 10, Zizic xx 6, Slaughter x, Bertans xx 8, Harangody xx 2

Başantrenör: David Blatt

Real Madrid: Randolph xxx 15, Draper x, Fernandez x 5, Nocioni x, Doncic xx 11, Reyes x, Ayon xx 8, Carroll xxx 12, Hunter x 1, Lull xxx 17, Thompkins xxx 15, Taylor xx 5

Başantrenör: Pablo Laso

1. Periyot: 21-24 (Real Madrid lehine)

Devre: 38-45 (Real Madrid lehine)

3. Periyot: 58-72 (Real Madrid lehine)

5 Faul: Wilbekin (Darüşşafaka Doğuş)