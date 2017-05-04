Fenerbahçe finalde: 63-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında Galatasaray ile Fenerbahçe Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geldi.Baştan sona heyecan fırtınası içinde geçen mücadelede Galatasaray son periyotta bir ara farkı 2 sayıya kadar indirse de son dakikalarda Fenerbahçe hücumlarına gerekli reaksiyonu gösteremedi ve sahadan 14 sayı farkla 63-77 mağlup ayrılan taraf oldu.Bu sonuçla Fenerbahçe seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdıran ekip oldu. Sarı-lacivertliler finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek

YÖNETİME PROTESTO

Galatasaray taraftarları, mücadelenin ardından Başkan Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlar yaparak yönetimi istifaya çağırdı.



MAÇA İLGİ AZDI

Abdi İpekçi Arena'da oynanan karşılaşmaya ilgi azdı. Mücadeleyi yaklaşık 300 kadar taraftar takip etti. İki takımın yöneticilerinin de maçı izlemeye gelmemesi dikkat çekti.



TARAFTARDAN DESTEK

Galatasaray taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Sarı-kırmızılı oyunculara destek oldu. Taraftarlar ve oyuncular karşılıklı tezahürat yaptılar.

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