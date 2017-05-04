finalde: 63-77

Giriş Tarihi: 4.5.2017 20:05 Güncelleme Tarihi: 4.5.2017 23:05
Fenerbahçe finalde: 63-77

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında , Abdi İpekçi Arena'da ezeli rakibi 'ı 63-77 mağlup etti. Bu sonuçla seride durumu 3-0'a getiren Kanarya finale yükselen taraf oldu.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi Play-Off Yarı Final üçüncü maçında ile Abdi İpekçi Arena'da karşı karşıya geldi.

Baştan sona heyecan fırtınası içinde geçen mücadelede Galatasaray son periyotta bir ara farkı 2 sayıya kadar indirse de son dakikalarda Fenerbahçe hücumlarına gerekli reaksiyonu gösteremedi ve sahadan 14 sayı farkla 63-77 mağlup ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe seride durumu 3-0 yaptı ve adını finale yazdıran ekip oldu. Sarı-lacivertliler finalde Yakın Doğu Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek

YÖNETİME PROTESTO
Galatasaray taraftarları, mücadelenin ardından Başkan Dursun Özbek aleyhinde tezahüratlar yaparak yönetimi istifaya çağırdı.

MAÇA İLGİ AZDI
Abdi İpekçi Arena'da oynanan karşılaşmaya ilgi azdı. Mücadeleyi yaklaşık 300 kadar taraftar takip etti. İki takımın yöneticilerinin de maçı izlemeye gelmemesi dikkat çekti.

TARAFTARDAN DESTEK
Galatasaray taraftarı, maçın bitiş düdüğünün ardından Sarı-kırmızılı oyunculara destek oldu. Taraftarlar ve oyuncular karşılıklı tezahürat yaptılar.

1. periyot: 26-20
Devre: 37-40
3. periyot: 50-58

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Fenerbahçe finalde: 63-77
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