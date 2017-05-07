Aziz Yıldırım rakip başkanı tokatladı!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımının Yakın Doğu Üniversitesi ile oynadığı karşılaşmada olaylar çıktı.

Fenerbahçe Başkenı Aziz Yıldırım olaylar sırasında Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'ü tokatladı. Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten de tokat anını Twitter'dan paylaştı.



Aziz Yıldırım rakip başkana tokat attı!

İşte o anlar

OLAYLAR NEDEN ÇIKTI?

Fenerbahçeli bir yönetici ise yaptığı açıklamada kavga ile ilgili şunları söyledi:

"Kadın basketbol maçında protokol tribününde zorunlu olmasına rağmen yönetimimize yine yeterli yer verilmedi ve yöneticiler ayakta bekletildi. Zaten Yakındoğu yöneticilerinin kontratli oyuncularımıza teklif yapıldığı önceden biliniyordu. Tribünlere Asya Kartallarından bir grup getirilmiş, yöneticilerimize ve kulübe hakaretler ve küfürler eden bir grup. Bu nedenle kavga çıkıyor. Daha sonra yöneticilerimiz ve başkan farklı bir yere alınıyor."

"BU İŞ BURADA BİTMEYECEK"

Aziz Yıldırım olaylardan sonra basın mensuplarına 'Görüyorsunuz yaptıkları ahlaksızlıkları. Oyuncularımızı ayartıyorlar, bilet istiyoruz bilet vermiyorlar, burayı Beşiktaş taraftarlarıyla dolduruyorlar. Bu maç Fenerbahçe ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında oynanacak maç. Bu Beşiktaşlılar'ın burada ne işi var. Ama bu iş burada bitmeyecek" dedi. Oldukça sinirli olan Aziz Yıldırım güçlükle sakinleştirildi. Olaylardan yaklaşık 15 dakika sonra maç başladı.

"ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ"

Yakın Doğu Üniversitesi Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör olayla ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamasında, "Şikayetçi olacağız. Neden yaptı bilmiyorum, kendisine sormak lazım. Durup dururken vurdu, herkes de gördü zaten. Aziz bey, protokol tribününe geldiğinde hoş geldiniz diye elimi uzattım bana yumruk vurdu bu kadar" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'LA ARASI AÇIKTI

YDÜ Başkanı Işık Eyigüngör daha önce Fenerbahçe'de yöneticilik yapmıştı. Ancak Aziz Yıldırım'a muhalif olan Eyigüngör daha önce Alex'in Fenerbahçe'den gönderilmesi dönemi için ''Aziz beyde ahde vefa duygusu yoktur. Bu işlerin çözümü başkanın da Aykut Kocaman'ında görevi derhal bırakmasıdır. Zira, başkan artık kulübe zarar veriyor'' açıklamalarında bulunmuştu.

Eyigüngör, Basketbolu Geliştirenler Derneği adıyla mücadele eden BGD takımının başkanlığını yaptığı dönemde de Fenerbahçe'den Olcay Çakır ve Quanitra Hollingsworth'u transfer etmişti. Bunun üzerine Aziz Yıldırım da Eyigüngör'ü Fenerbahçe'den ihraç etmek için talimat vermişti.