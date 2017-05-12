Basketbolda play-off'a son bilet

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde play-off'a kalacak son ekip, yarın oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Fenerbahçe'nin normal sezonu lider tamamlamayı garantilediği, Best Balıkesir ve Halk Enerji TED Ankara Kolejliler'in ise ligden düştüğü ligde normal sezon bugün ve yarınki maçların ardından 16 Mayıs Salı günkü müsabakalarla tamamlanacak.

Play-off'a kalacak 7 takımın belirlendiği ligde 8. ve son takım yarın ortaya çıkacak.

Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan, Anadolu Efes, Banvit, Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank ve Gaziantep Basketbol'dan sonra play-off'a son bileti Pınar Karşıyaka veya TOFAŞ alacak.

PLAY-OFF HEYECANI SON MAÇA TAŞINDI

Ligde 15 galibiyetle 44 puana sahip Pınar Karşıyaka ile 14 galibiyeti bulunan ve 43 puanlı TOFAŞ, yarın saat 16.00'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak. Bu iki ekipten hangisinin play-off'a kalacağı bu müsabaka ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçlarının sonuçlarına göre belirlenecek.

Pınar Karşıyaka yarınki müsabakayı kazanması veya rakibine 6 sayıdan az bir farkla yenilmesi durumunda TOFAŞ'ı sıralamada geride bırakacak ve play-off'a 8. takım olarak kalacak.

Yarınki karşılaşmada TOFAŞ'ın 6 sayı ve üzerindeki galibiyeti halinde ise play-off'a kalacak 8. ekip, aynı saatte oynanacak İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Basketbol maçının ardından belli olacak.

Bu müsabakayı Gaziantep Basketbol'un kazanması halinde TOFAŞ adını play-off'a yazdıracak. Gaziantep Basketbol'un mağlubiyeti halinde ise Pınar Karşıyaka ve TOFAŞ'la puanları eşitleneceği için 3 takımın kendi aralarındaki maçlarda avantajlı durumda olan Pınar Karşıyaka, TOFAŞ'ı geçerek play-off biletini alacak.