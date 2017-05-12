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Giriş Tarihi: 12.5.2017 18:39 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 18:49
Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi |CANLI

play off final serisinin üçüncü maçında 'yle karşılaşıyor.

play off final serisinin ilk maçında 'yi 78 - 70 mağlup eden , serinin ikinci mücadelesinde rakibini 73 - 67 yenerek seriyi 2-0'a getirmişti.

Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı serinin ücüncü maçı saat 19:00'da TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Mücadeleyi serinin ücüncü mücadelesinde tribünde Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'de olacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, play off final serisi ilk maçında karşılaştıkları Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.

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Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi |CANLI
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