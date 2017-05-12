Fenerbahçe - Yakın Doğu Üniversitesi |CANLI

Bilyoner Kadınlar Basketbol play off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe'yi 78 - 70 mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi, serinin ikinci mücadelesinde rakibini 73 - 67 yenerek seriyi 2-0'a getirmişti.
Fenerbahçe'nin ev sahibi olacağı serinin ücüncü maçı saat 19:00'da TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.
Mücadeleyi serinin ücüncü mücadelesinde tribünde Aziz Yıldırım ve Yakın Doğu Üniversitesi başkanı Işık Eyigüngör'de olacak. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, play off final serisi ilk maçında karşılaştıkları Yakın Doğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat atmıştı.