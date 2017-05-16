Katıldığı bir organizasyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bertomeu, şunları söyledi: "Bu yıl atmosfer değişik olacak. İstanbul benzersiz bir kent. 2012 yılından güzel anılarımız var. Sinan Erdem Arena'yı görmek ilginç olacak. Fenerbahçe evinde gibi oynayacak. Çok sayıda Türk sporsever orada olacak. Dört takımdan üst düzey bir turnuva bekliyoruz."

Geçen yıl Türk takımlarının ULEB Avrupa Kupası'na katılmamasıyla ilgili bir soru üzerine Bertomeu, "Türkiye'deki kulüpler gelecek için vizyon ve kazanma hırsına sahip. ULEB Avrupa Kupası'nın THY Avrupa Ligi için bir yol olduğunu biliyorlar. Federasyonların ya da FIBA'nın tehdidi olmaksızın kulüpler mücadele etmek istedikleri turnuvayı seçmekte özgür" dedi.

Bertomeu, A lisansına sahip olmayan herhangi bir Türk takımının THY Avrupa Ligi için "wild-card" alıp alamayacağıyla ilgili, "Sezon sonunu bekleyip ne olacağını göreceğiz. "Wild card" verebiliriz, nasıl ve nerede vereceğimizi tartışacağız" şeklinde konuştu.

"İspanyol takımları kendi yerel ligleriyle problem yaşıyorlar, bu konuda Avrupa Ligi'nin genel tavrı nedir?" sorusu üzerine Bertomeu, "Ben kriz görmüyorum. Almanya'da ve Türkiye'de kriz yok. Avrupa Ligi'nde büyüme devam ediyor. Yerel ligler hiçbir çatışma olmadan varlıklarını sürdürüyor. Bazı ülkelerin yerel ligleri yeterince güçlü değil. Bu bizim büyümemizi engellemez. Bu sene de organizasyonu yaparken yerel ligi koruduk, ekstra maçlar hafta içinde oynandı. İspanya'da en önemli takımlar yeni sisteme uyum sağlama konusunda güçlükler yaşadılar. Biz yavaş yavaş play-off'ları başlatıyoruz. Ben bir sorun olduğunu düşünmüyorum" yanıtını verdi.