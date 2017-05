Bir kupa sonsuz zafer

FORMATTA

Geçen yıl Almanya'daki finalde CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci olan Fenerbahçe , ev sahibi unvanıyla şampiyonluk peşinde.. Rakip bugün Real Madrid..Avrupa'nın 4 büyük takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak, dünyanın gözü İstanbul'da olacak… Bugünkü zorlu ilk maçlar öncesi 4 koç ile 4 takım kaptanı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.İlk maç için sabırsızlanıyoruz. Birbirini çok iyi tanıyan 4 rakip var.İlk kez Final Four 'da daha önce karşılaştığımız takımlarla maç yapmış olacağız. Olympiakos'a karşı daha önce oynadık. Daha iyi olmalıyız.Basketbolseverler için çok daha iyi bir Final Four olacak. Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olması tüm takımların güçlü olduğunu gösteriyor.2012'de İstanbul'da şampiyonluk kazandık. O geçmişte kaldı şimdi bugüne bakıyoruz.: İki yıl sonra aynı dört takım Final Four'da. Her yıl farklı bir hikaye.: İlk hedef Fenerbahçe'yi yenmek.Geçmişle ilgili her şeyi unuttuk. Farklı bir enerji hissediyorum.THY Avrupa Ligi heyecanı, 213 ülkede canlı yayınla ekranlara gelecek ve milyonlarca insana ulaşacak. Böylece bir rekora da imza atılmış olacak. Türkiye'de maçlar beIN SPORTS 3 ve TRT Spor'dan canlı olarak izlenecek.: İspanyol Real Madrid, bu ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahipCSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde bu kupayı Real Madrid'den sonra en çok havaya kaldıran ekip oldu.2012'de İstanbul'da yapılan finalde şampiyon olan Olympiakos bu kupayı 3 kez kazandı.Obradovic, tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı F.Bahçe'yi üst üste 3. kez Final Four'a taşıdı. Hedef ise takımı ilk kez şampiyon yapmak: Avrupa Ligi yönetimi tarafından 'efsa - ne' olarak nitelendirilen F.Bahçe koçu Obradovic 8 kezle bu kupayı en fazla kazanan antrenör unvanına sahip.: "Sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız.""Final Four'da her takımın şansı yüzde 25.": "Taraftarın verdiği güçle sahada işimizi yapacağız.", Avrupa'nın en iyi 4takımının İstanbul'da şampiyonluk mücadelesivereceğini belirtip, "Türkiye birbasketbol ülkesi. Ligimiz, Avrupa'nın enönemli liglerinden biri kabul ediliyor.Artan popülaritesiyle basketbola ilgibüyüyor.Takımımız Fenerbahçe de bu organizasyonunbir parçası.diye konuştu., tüm katılımcı takımların vedavetlilerin İstanbul'da güzel zamangeçirmesi temennisinde bulundu:"THY, büyük bir gururla, bu en prestijlibasketbol organizasyonunun sponsoruolmaktan gurur duyuyor ve bunuuzun yıllar sürdürmek istiyor. Bu organizasyonubir festivale dönüştürmekistedik.Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Dörtlü Finali'i İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul kültürlerin harmanlandığı sihirli bir şehir. Basketbol için de büyük bir tutku var. THY Avrupa Ligi'ni gerçek bir Avrupa Ligi'ne dönüştürdük. Yeni formatta ilk şampiyonu İstanbul'da öğreneceğiz."