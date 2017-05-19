Bir kupa sonsuz zafer

Geçen yıl Almanya'daki finalde CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci olan Fenerbahçe
, ev sahibi unvanıyla şampiyonluk peşinde.. Rakip bugün Real Madrid..
Avrupa'nın 4 büyük takımı şampiyonluk için sahaya çıkacak, dünyanın gözü İstanbul'da olacak… Bugünkü zorlu ilk maçlar öncesi 4 koç ile 4 takım kaptanı Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.
CSKA MOSKOVA
Dimitris Itoudis:
İlk maç için sabırsızlanıyoruz. Birbirini çok iyi tanıyan 4 rakip var.
Nando De Colo:
İlk kez Final Four
'da daha önce karşılaştığımız takımlarla maç yapmış olacağız. Olympiakos'a karşı daha önce oynadık. Daha iyi olmalıyız.
OLYMPIAKOS
Ioannis Sfairopoulos:
Basketbolseverler için çok daha iyi bir Final Four olacak. Son 7 yılda 6 takımın şampiyon olması tüm takımların güçlü olduğunu gösteriyor.
Vassilis Spanoulis:
2012'de İstanbul'da şampiyonluk kazandık. O geçmişte kaldı şimdi bugüne bakıyoruz.
REAL MADRID
Pablo Laso
: İki yıl sonra aynı dört takım Final Four'da. Her yıl farklı bir hikaye.
Sergio Llul
: İlk hedef Fenerbahçe'yi yenmek.
FENERBAHÇE
Bogdan Bogdanovic:
Geçmişle ilgili her şeyi unuttuk. Farklı bir enerji hissediyorum.
213 ÜLKEDE CANLI YAYIN
THY Avrupa Ligi heyecanı, 213 ülkede canlı yayınla ekranlara gelecek ve milyonlarca insana ulaşacak. Böylece bir rekora da imza atılmış olacak. Türkiye'de maçlar beIN SPORTS 3 ve TRT Spor'dan canlı olarak izlenecek.
9
: İspanyol Real Madrid, bu ligde en çok şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip
7:
CSKA Moskova, Avrupa Ligi'nde bu kupayı Real Madrid'den sonra en çok havaya kaldıran ekip oldu.
3:
2012'de İstanbul'da yapılan finalde şampiyon olan Olympiakos bu kupayı 3 kez kazandı.
1:
Obradovic, tarihinin en büyük başarılarını yaşattığı F.Bahçe'yi üst üste 3. kez Final Four'a taşıdı. Hedef ise takımı ilk kez şampiyon yapmak
8
: Avrupa Ligi yönetimi tarafından 'efsa - ne' olarak nitelendirilen F.Bahçe koçu Obradovic 8 kezle bu kupayı en fazla kazanan antrenör unvanına sahip.
Melih Mahmutoğlu
: "Sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız."
Luigi Datome:
"Final Four'da her takımın şansı yüzde 25."
Kostas Sloukas
: "Taraftarın verdiği güçle sahada işimizi yapacağız."
BASKETBOL ÜLKESİYİZ
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
, Avrupa'nın en iyi 4
takımının İstanbul'da şampiyonluk mücadelesi
vereceğini belirtip, "Türkiye bir
basketbol ülkesi. Ligimiz, Avrupa'nın en
önemli liglerinden biri kabul ediliyor.
Artan popülaritesiyle basketbola ilgi
büyüyor. Devletimizin desteğiyle 3. kez Dörtlü Final'i İstanbul'da gerçekleştiriyoruz.
Takımımız Fenerbahçe de bu organizasyonun
bir parçası. Obradovic gibi başarılı bir antrenörleri var ve buralara gelmeleri tesadüf değil"
diye konuştu.
İSTANBUL'UN KEYFİNİ ÇIKARIN
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı
, tüm katılımcı takımların ve
davetlilerin İstanbul'da güzel zaman
geçirmesi temennisinde bulundu:
"THY, büyük bir gururla, bu en prestijli
basketbol organizasyonunun sponsoru
olmaktan gurur duyuyor ve bunu
uzun yıllar sürdürmek istiyor. Bu organizasyonu
bir festivale dönüştürmek
istedik. Umarım gelen tüm konuklar İstanbul'da sporun yanı sıra sanatın ve kültürün de tadını çıkaracaklar."
YENİ FORMATTA İLK ŞAMPİYON!
Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Dörtlü Finali'i İstanbul'da yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "İstanbul kültürlerin harmanlandığı sihirli bir şehir. Basketbol için de büyük bir tutku var. THY Avrupa Ligi'ni gerçek bir Avrupa Ligi'ne dönüştürdük. Yeni formatta ilk şampiyonu İstanbul'da öğreneceğiz."