Obradovic: "25 yıl önceki ilk finalimdeki gibi..."

Toplantıya Fenerbahçe'den Zeljko Obradovic ve Ekpe Udoh, Olympiacos Başantrenörü Ioannıs Sfairopoulos oyuncu Georgios Printezis katıldı. Fenerbahçe ile Olympiacos arasında İstanbul'da yarın 21.00'de oynanacak Turkish Airlines Euroleague 2017 Finali öncesinde, Olympiacos Başantrenörü Ioannıs Sfairopoulos çok formda oyuncular ile saha ve seyirci avantajına sahip Fenerbahçe'yi favori gösterdi. Ancak Başantrenör Zeljko Obradovic, final maçlarının hep farklı olduğunu ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takımın bulunmadığını söyledi.

Zeljko Obradovic yaptığı açıklamada; "Bir kere daha final oynama şansı elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Sezon boyunca oyuncularım çok çalmıştı ve şu an çok iyi seviyedeler. Tam anlamıyla konsantre haldeyiz. İstanbul'da taraftar desteği bizim lehimize. Bunu da bir avantaja çevirmek istiyoruz. Kendi taraftarlarımızın bize destek vermesi çok önemli Umarım basketbolu seven herkes finalden keyif alır.



Farklı takımlarla Olympiacos maçlarına çıktım. Şimdi bunların hepsini geride bıraktım ve şu an için Fenerbahçe'nin antrenörüyüm. Çok önemli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Çok saygı büyük duyuyoruz. Final oynamayı çok iyi bilen bir takım ve çok iyi seviyedeler. Antrenörün söylediği sözler çok güzel ama final maçları farklı olmuştur ve final maçlarında favori ya da favori olmayan takım yoktur.



Bu tarz maçlarda şüphesiz en ufak detayları düşünmeniz gerekir. Günün sonunda oyuncular nasıl sonuçlanacağına karar verir. 40 dakika konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz. Maç içinde iniş çıkışlarınız olabilir ama konsantrasyon çok önemli.



Final Four İstanbul'da ve biz salonda çok fazla taraftarımız olduğunu görüyoruz. Ancak Olympiacos seyircisi de salonda olacak. Özellikle Yunanistan'dan gelen taraftarlara misafirperverliğimizi ve saygımızı göstermemiz gerekiyor" dedi.

IoannısSfairopoulos ise "Final Four'a geldiğinizde kesinlikle ve kesinlikle final oynamaya hazır olmalısınız. Şu an için görevimizin ilk devresini yerine getirdik, ikinci devreyi bekliyoruz. Kulübümüz için gurur duyuyoruz. Son yıllarda Final Four kazanabilmek için çok çalıştık. Final Four'da olduğumuz için çok mutluyuz bu finale çıkmak için çok çalıştık. Final, diğer maçlardan ayrı bir noktadır. Bizim ufak detayları çalışmamız gerekiyor. Fenerbahçe çok formda ve iyi oyunculardan kurulu bir takım ve Euroleague'in en iyi antrenörüne sahipler ve kendi taraftarının önünde oynuyorlar. Fenerbahçe şu an için favori ve biz bunu kendi lehimize çevirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan her iki teknik adam da Euroleague'nin çok iyi bir yolda olduğunu ve bu yılki formatın her maçı çok önemli hale getiren çok iyi bir format olduğunu kaydettiler.



Ioannıs Sfairopoulos, Fenerbahçe'nin en iyi form seviyesinde olduğunu yineleyerek normal sezonda oynadıkları maçların şu an için ölçü olmadığını sözlerine ekledi.



Obradovic ise kendisine 25 yıl önce oynadığı ilk final sorulduğunda, "Kesinlikle aynı durumdayım. Final öncesi kesinlikle aynı duyguları hissediyorum" yanıtını verdi.

Ekpe Udoh ise "Şu an için şampiyonluğa 40 dakika uzaklıktayız ve şampiyon olmak istiyoruz. Finale kesinlikle hazır olacağım. Takımın kazanabilmesi için elimden geleni yapmaya çalışacağım. Spanoulis çok iyi bir oyuncu ve onu kesinlikle durdurmamız gerekiyor, özellikle de maçın son bölümlerinde" açıklaması yaparken, Georgios Printezis şu ifadaeleri kullandı: "Bir kez daha finale yükseldik. Taraftarlarımız, kulübümüz ve kendimiz için elimizden geleni yapacağız çok zor bir maçı kazandık. Önemli bir rakibe karşı mücadele edeceğiz. Umarım finalde de başarımlı oluruz. Final Four'dayız ve 1 maç kaldı şampiyonluğa. CSKA karşısında iyi bir galibiyet elde ettik ve tamamen final maçına konsantre olmuş durumdayız. Şimdiden hazır olduğumuzu söyleyebilirim."