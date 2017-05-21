Eurolegaue 3. CSKA oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali üçüncülük maçında Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'nın Real Madrid takımını 24 sayı farkla 94-70 yendi.

Bu sonuçla THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ni CSKA Moskova 3, Real Madrid ise 4. sırada tamamladı.

Mücadelenin başında Jackson ve Vorontsevich'in basketleriyle 5-0'lık seri bulan CSKA Moskova, 5. dakikayı 7-3 önde geçti. Düşük tempoda devam eden mücadelede takımlar skor üretmekte zorlandı. Teodosic, Higgins ve Hines ile basketler bulan Rus temsilcisi, 9. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 8-18. Kalan sürede üstünlüğünü devam ettiren CSKA Moskova, ilk periyodu 23-10 önde bitirdi.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta Teodosic'in yönlendirdiği CSKA Moskova, Fridzon ve Higgins'in skorer oyunuyla 18. dakikada farkı 21 sayıya (20-41) çıkardı. Real Madrid, Llull, Ayon ve Nocioni'nin basketleriyle 8-0'lık seri yakaladı ve periyodun son dakikasına 13 sayı geride girdi: 28-41. Mücadelenin ilk yarısı, CSKA Moskova'nın 45-32 üstünlüğüyle sona erdi.

Müsabakanın üçüncü çeyreğinin başında Taylor ve Randolph ile etkili olan İspanyol temsilcisi, 23. dakikada farkı 8 sayıya çekti: 39-47. Rakibinin farkı daha fazla kapatmasına izin vermeyen ve 25. dakikayı 56-44 üstün geride bırakan CSKA Moskova, periyodu da 69-56 önde tamamladı.

Üstün götürdüğü maçın son çeyreğinde rakibinin konsantrasyonunu kaybetmesiyle rahat bir oyun ortaya koyan CSKA Moskova, parkeden 24 sayı farkla 94-70 galip ayrıldı.

Tüm oyuncuların skor ürettiği CSKA Moskova'da Hines, 14 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Salon: Sinan Erdem



Hakemler: Damir Javor xx, Milivoje Jovcic xx, Fernando Rocha xx



Real Madrid: Randolph xx 4, Taylor xx 8, Maciulis xx 11, Ayon xx 11, Llull xx 7, Carroll x 3, Doncic x 6, Fernandez x 4, Nocioni x 4, Thompkins x 2, Draper x 5, Reyes x 5



Başantrenör: Pablo Laso



CSKA Moskova: Vorontsevich xx 10, Kurbanov x 2, Hines xxx 14, Jackson xxx 13, De Colo xxx 13, Higgins xxx 12, Fridzon xxx 12, Antonov x 3, Teodosic xx 7, Augustine x 4, Freeland x 1, Kulagin xx 3



Başantrenör: Dimitsios Itoudis



1. Periyot: 10-23 (CSKA Moskova lehine)



Devre: 32-45 (CSKA Moskova lehine)



3. Periyot: 56-69 (CSKA Moskova lehine)