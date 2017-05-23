Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonluğu için tüm dünya aynı görüşte birleşti; Bileğinin hakkıyla



Yunan basını Olympiakos'u 80-64 yenerek THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe'nin hakkını teslim etti. İşte o başlıklar:

FOS: Olympiakos daha iyi ve daha hırslı oynayan Fenerbahçe karşısında dayanamadı.

GOAL: Olympiakos 25 dakika boyunca aslanlar gibi mücadele etti. Ama Türklerin üstünlüğü karşısında dize geldi.

LIVE SPORT: Obradovic'li Fenerbahçe karşısında saygıyla eğiliyoruz.

GAVROS: Üzüntümüz az sürelidir, gururumuz ise sonsuz.

ELEFTHEROS TYPOS: Olympiakos efsanesine yakışır oynadı ama gücü yetmedi.

ETHNOS: Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye ve Obradovic'e saygılar. Asil bir oyun, haklı bir sonuç.



AVRUPA OBRADOVİC'E TESLİM

Fenerbahçe'nin Sırp koçu Zlejko Obradovic kariyerindeki 9. Avrupa Şampiyonluğu'nun gururunu yaşıyor… Dünya basını Obradovic'in hakkını teslim edip, başarıda aslan payını hocaya verdi. İspanyollar, Real Madrid'in müzesinde 9 kupa olduğunu Obradovic'in bu sayıya tek başına ulaştığını hatırlattı. İşte başlıklar:

MARCA: Obradovic 9'uncu kupasını Fenerbahçe'yle aldı, takımına ilk Euroleague şampiyonluğunu yaşattı.

MUNDO DEPORTİVO (İspanya): Türklerin ilk Avrupa kupası Obradovic'ten, Avrupa Obradovic'e teslim oldu.

SPORT: Fenerbahçe'yi zafere taşıyan Obra efsanesi büyümeye devam ediyor.

AS: Obra Türkiye'de tarih yazdı. İtalyanlar zaferi vatandaşları Luigi Datome'nin üzerinden gördü:

CORRİERE DELLO SPORT: Harika Datome Avrupa'nın kralı.

TUTTOSPORT: Bu zafer Datome'nin saçlarına mal oldu. Yunanlılar direndi ama Fenerbahçe'nin güzel oyununa teslim oldu.



OBRA DİSİPLİNİ!

Otobüsün en önünde yolculuk eden Obradovic, kutlamalar geç saatlere sarkınca dayanamadı: "Saat geç oldu, yolu açın sabah idman var."



BAĞDAT CADDESİ'NDE FENER ALAYI

Fenerbahçeli basketbolcular ve teknik heyet, Euroleague zaferini Bağdat Caddesi'nde taraftarla buluşarak kutladı. Otobüsle tura çıkan sarılacivertliler, büyük coşku yaşadı.