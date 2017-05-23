Değerli dostum üzülmesin Fenerbahçe çok iyiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü zirvesinde Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in ardından konuşan Erdoğan, Daçiç'e teşekkür ederken, "Üyesi olduğum Fenerbahçe, Avrupa Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu. Biliyorsunuz koç Obradovic, Sırbistanlı. Bogdanovic ve Kalinic de Sırp"
dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Daçiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "O zaman bu ortak zaferimiz efendim"
deyince, gülüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a dönerek, "Yunanistan Cumhurbaşkanı değerli dostum üzülmesin, Sloukas Yunanistanlı, o da Fenerbahçe'de oynuyor. Güzel bir dayanışmayla Fenerbahçe Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gururluyuz. Ama gerçekten bir Fair- Play anlayışı içerisinde gerçekleşmiş olması bizi aynı şekilde mutlu etmiştir"
diye konuştu.
Cumhurbaşkanı'na teşekkür
Fenerbahçe Kulübü, Olympiakos'u 80-64 yendikleri maç sonrası kendilerini kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti: "Takımımızı Avrupa'nın en iyisi yapan neticenin hemen akabinde bizzat telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz."
Göğsümüz kabardı
Final mücadelesinin ardından soyunma odasına inerek F.Bahçe'yi kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi başarı için bir de tebrik mesajı yayınladı: "THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyorum."
'Kongre nedeniyle finalde yoktum'
Erdoğan,
Olympiakos'un
şampiyon olmasını
beklediğini
söyleyen
Pavlopulos'a "Fenerbahçe çok iyiydi"
yanıtını
verdi. Yunan
Cumhurbaşkanı, "Sizi finale bekledik"
deyince,
Ankara'daki
AK Parti kongresi
nedeniyle maça
gelemediğini söyledi.