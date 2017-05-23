Değerli dostum üzülmesin Fenerbahçe çok iyiydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 25. Kuruluş Yıldönümü zirvesinde Euroleague Şampiyonu olan Fenerbahçe'yi tebrik etti. Zirvede Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Daçiç'in ardından konuşan Erdoğan, Daçiç'e teşekkür ederken,dedi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Daçiç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a,deyince, gülüşmeler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'a dönerek,diye konuştu.Fenerbahçe Kulübü, Olympiakos'u 80-64 yendikleri maç sonrası kendilerini kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti: "Takımımızı Avrupa'nın en iyisi yapan neticenin hemen akabinde bizzat telefonla arayarak sevincimizi paylaşan ve zaferimizi kutlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği destek ve ilgi için teşekkür ederiz."Final mücadelesinin ardından soyunma odasına inerek F.Bahçe'yi kutlayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, tarihi başarı için bir de tebrik mesajı yayınladı: "THY Avrupa Ligi'nde göstermiş olduğu başarılı performansla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek göğsümüzü kabartan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı büyük bir başarıya imza atmıştır. Ülkemize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ediyorum."Erdoğan,Olympiakos'unşampiyon olmasınıbeklediğinisöyleyenPavlopulos'ayanıtınıverdi. YunanCumhurbaşkanı,deyince,Ankara'dakiAK Parti kongresinedeniyle maçagelemediğini söyledi.