A Milli Takım'da 4 isim kadrodan çıkarıldı

Çekya'da 16-25 Haziran'da düzenlenecek FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Basketbol Takımı'nın aday kadrosu 17 kişiye indi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, oyunculardan Ayşegül Günay, Özge Kavurmacıoğlu, Safiye Simay Karaman ve Kübra İmren Siyahdemir'in aday kadrodan çıkartıldığı belirtildi.
Başantrenör Ekrem Memnun yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Şaziye İvegün Üner (Bellona AGÜ), Tilbe Şenyürek, Elif Emirtekin (BOTAŞ), Birsel Vardarlı Demirmen, Tuğçe Canıtez, Esra Ural, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Melis Gülcan (Fenerbahçe), Işıl Alben, Cansu Köksal, İnci Güçlü (Galatasaray), Merve Aydın (Girne Üniversitesi), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)