Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında yarın sahasında Darüşşafaka Doğuş'la karşılaşacak.

Ülker Sports Arena'da oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak. İki takım arasında oynanan yarı final ilk maçını sarı-lacivertliler, 94-72 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olarak Türk basketbol tarihinin kulüpler seviyesindeki en büyük başarısını elde eden ve normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off çeyrek finalinde TOFAŞ'ı 2-0'la geçmeyi başardı.

Normal sezonu dördüncü sırada tamamlayan ve THY Avrupa Ligi'ne çeyrek finalde veda eden Darüşşafaka Doğuş ise play-off serisinde Banvit'i 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Fenerbahçe ile Darüşşafaka Doğuş bu sezon resmi maçlarda 6. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde oynanan 2 maç Fenerbahçe'nin, THY Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşma ise Darüşşafaka Doğuş'un üstünlüğüyle tamamlandı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği yarı final serisindeki üçüncü maç, 2 Haziran Cuma günü Volkswagen Arena'da yapılacak.