Anadolu Efes gitti geldi

SPOR Toto Basketbol Süper Ligi yarı final 3. maçında Anadolu Efes, Beşiktaş'ı son saniyede Derrick Brown'un attığı basketle 66-65 yendi. Seride 2-0 geride olan Efes'in elenmekten son anda kurtulduğu maça damga vuran olay ise ilk yarıda yaşandı. Hakem kararlarından şikayetçi olan Efes başkanı Tuncay Özilhan sahaya inerek genel menajer Alper Yılmaz'a takımı çekmesini söyledi. Bunun üzerine lacivert-beyazlılar soyunma odasında 5 dakika bekledikten sonra döndü. Bekleme 15 dakikayı aşmadığı için maç hakemlerin verdiği teknik faulün ardından devam etti