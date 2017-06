Doğan Hakyemez Antalyaspor'dan ayrıldı

Türkiye Basketbol 2. Lig'ini 3'üncü sırada tamamlayan Antalyaspor, 1. lige yükselme hedefinin gerçekleştiremedi. Kadro kalitesi ve yüksek bütçesiyle ligde dikkati çeken takımlar arasında yer alan Antalyaspor'da şampiyonluk yaşanmamasının ardından ayrılık süreci yaşandı. Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile toplantı yapan Doğan Hakyemez, genel menajerlik görevinden ayrıldı. Hakyemez'in yanı sıra antrenör Alaeddin Yakan da görevini bıraktı.



Türk basketbolunun duayenleri arasında gösterilen Hakyemez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek olanlara teşekkür ettir. 1. lige çıkamadıkları için üzüntüsünü dile getiren Hakyemez, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"3 Ağustos 2017'de Şefik Öz ve Emin Altıner'in önerileriyle, Aydın Örs ve Alaeddin Yakan'la başlattığımız üç senelik proje takımımızın üçüncü olup 1. Lige çıkamaması ile benim açımdan da sona erdi. Şöyle bir geriye baktığımda, Antalya'da Kepez'le birlikte yeniden bir basketbol heyecanı yaşattığımızı görüyorum. Altyapıdan gelecek gençlerin yanında Koray Erdoğan, Umut Özden, Oğuz Yarol gibi gençleri takıma katmamızın yararlarını görüyorum. Antbirlik Salonu'nun yenilenmesi ile açmayı planladığımız basketbol okulunda Antalyaspor çatısı altında bir çok gencin yetişeceğini görüyorum. Dokuz ayda Antalya'da kurduğumuz organizasyonun yakında meyvelerini vereceğini görüyorum. Tek üzüntüm bize maddi manevi her türlü desteği veren Ali Şafak Öztürk başkana 1. lige çıkma sevincini yaşatamamak. Dokuz ay zarfında her an yanımızda olan Aydın Örs'e Alaeddin Yakan nezdinde teknik ekibime, oyuncu kardeşlerime, masörümüz Gültekin İpek ve şoförümüz Metin'le bize inanan ve destekleyen Antalyaspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Bu arada Güray Kanan nezdinde basketbol yönetim kuruluna, Menderes Türel, Ebru Türel, Necati Yıldırım ve Hilal Ertunalı'nın katkılarını hiç bir zaman unutmayacağım. Hakkınızı helal edin."