Potada dev derbi

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Serinin ilk maçında Fenerbahçe, Beşiktaş Sompo Japan karşısında 1-0 öne geçmişti.
Final maçları tarihleri
9 Haziran Cuma: Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (20.00)
11 Haziran Pazar: Fenerbahçe-Beşiktaş Sompo Japan (18.00)
14 Haziran Çarşamba: Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (20.00)
16 Haziran Cuma: Beşiktaş Sompo Japan-Fenerbahçe (20.00)
Kadrolar
Fenerbahçe: Barış Hersek, Ekpe Udoh, Ahmet Can Duran, Melih Mahmutoğlu, Pero Antic, Bogdan Bogdanovic, Anthony Bennett, Kostas Sloukas, Egehan Arna, James Nunnally, Yordan Minchev, Berk İbrahim Uğurlu, Jan Vesely, Nikola Kalinic, Bobby Dixon, Ahmet Düverioğlu, Luigi Datome
Beşiktaş Sompo Japan: Şafak Edge, Kenan Sipahi, Michael Thompson, Muratcan Güler, Michaek Roll, Dj Strawberry, Erkan Veyseloğlu, Kyle Weems, Doğan Şenli, Bekir Karlı, Earl Clark, İlkan Karaman, Vladimir Stimac, Sertaç Şanlı