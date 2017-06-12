Selim Buldanlıoğlu kariyerine ABD'de devam edecek

Basketbol kariyerine 2009 yılında İstanbul Tofaş Spor Kulübü altyapısında başlayan, ardından İstanbul DSİ, İTO ve Acıbadem Üniversitesi gibi takımlarda forma giyen Selim Buldanlıoğlu, geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen ABB Showcase NCAA Basketbol Türkiye Seçmeleri'nde sergilediği üstün performans sonucunda elde ettiği spor bursu sayesinde, Ağustos ayından itibaren eğitim ve spor yaşamını ABD'de sürdürecek.

Selim Buldanlıoğlu, bir yandan eğitim hayatını sürdürürken, bir diğer yandan ise kendi konferansında yıllardır şampiyonluklar kazanan ve Kuzey Karolina eyaletinin en iyi 3 takımı arasında gösterilen Berean Baptist Academy Bulldogs forması altında ülkemizi temsil edecek.

Kariyerini ABD'de sürdürecek olmaktan dolayı yaşadığı heyecanı dile getiren genç yetenek Selim Buldanlıoğlu, konuyla ilgili olarak, "Öncelikle yıllardır basketbol oynayan ve ABD hedefi olan genç bir sporcu olarak, bu fırsata eriştiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Amerika sürecimde bana her konuda destek olan başta ailem olmak üzere, ABB International Academy Kurucusu Kaan Onat Kalkan ve çok değerli danışmanlarına teşekkürlerimi iletiyorum. Önüme çıkan bu fırsatı elimden geldiğince olumlu bir şekilde kullanarak, kendimi NCAA seviyene taşımak ve ülkemizi başarı ile temsil etmek istiyorum" diye konuştu.