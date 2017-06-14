Galatasaray'da Ergin Ataman dönemi sona erdi!

Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Ergin Ataman'la yollar ayrıldı. Sarı kırmızılı takımın Ataman'ın yerine Erman Kunter'i getirmesi bekleniyor.

GALATASARAY'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Galatasaray'dan yapılan ayrılık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"2012 yılından bu yana Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevini yürüten Ergin Ataman ile yollarımızı ayırdığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

Ergin Ataman, görev yaptığı dönemde, Yenilmez Armada'yı 23 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. 2015-16 sezonunda Galatasaray Odeabank ile Eurocup şampiyonluğu yaşayarak kariyerine bir Avrupa Kupası daha ekledi ve Avrupa'da üçüncü kez kupa kazanma başarısı gösteren ilk ve tek Türk antrenör oldu.

Ergin Ataman kariyeri boyunca bir Eurocup Kupası, Saporta Kupası, bir Eurochallenge Kupası, iki lig şampiyonluğu, dört Türkiye Kupası, beş Cumhurbaşkanlığı Kupası elde etti ve kazanma karakterini sahaya yansıtmasıyla ön plana çıktı.

Aynı zamanda Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Sayın Ataman'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz."

ATAMAN AYIRLIĞI SERT İFADELERLE DUYURDU

Ergin Ataman ise ayrılıkla ilgili Twitter'dan sert bir açıklama yayınladı: