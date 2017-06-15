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Beşiktaş'a ağır ceza

DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 15.6.2017 21:20 Güncelleme Tarihi: 15.6.2017 21:25
Beşiktaş'a ağır ceza

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırıldı

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Beşiktaş'a ağır ceza
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