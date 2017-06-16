Ve şampiyon Fenerbahçe!

Spor Toto Basketbol Süper Ligi play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi.

Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

POTANIN ŞAMPİYONU FENERBAHÇE

Beşiktaş Sompo Japan'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçın ilk bölümü karşılıklı basketlere sahne oldu. Siyah-beyazlı takım, Clark, Strawberry ve Stimac ile skor bulurken, Fenerbahçe, Ali Muhammed, Vesely ve Udoh ile karşılık verdi ve 7. dakika 18-18 beraberlikle geçildi. Daha sonra Vesely ve Sloukas ile hızlı hücumlardan sayı çıkartan sarı-lacivertliler, ilk periyodu 24-19 önde bitirdi.

Fenerbahçe kupayı kaldırdı!

İkinci periyodun ilk bölümünde dengeli bir oyun ortaya çıkarken, daha sonra Stimac ve Weems ile boyalı alanı iyi kullanan Beşiktaş Sompo Japan, 17. dakikada 38-34 öne geçti. Fenerbahçe, Bogdanovic'in sayılarıyla oyunu dengelemeye çalışırken, siyah-beyazlı takım son dakikada Sertaç Şanlı ile ürettiği basketlerle soyunma odasına 47-42 önde gitti

Karşılaşmanın ikinci yarısına iyi başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi, Clark ve Stimac ile bulduğu sayılarla 25. dakikada skoru 53-45'e getirdi. Konuk takımdan Vesely ve Udoh'un farkı kapatma çabasına rağmen hücumda iyi oynayan siyah-beyazlı takım, Kenan Sipahi'nin son anda, üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketle final periyoduna da 64-59 üstün girdi.

Etkili oyununu maçın son periyoduna da taşıyan Beşiktaş Sompo Japan, hem savunma hem de hücumda istediği mücadeleyi sergileyemeyen Fenerbahçe karşısında organize hücumlardan skor bularak maçın bitmesine 2 dakika 7 saniye kala farkı 14 sayıya (79-65) çıkardı. Ancak daha sonra Bogdanovic, Kalinic ve Ali Muhammed ile 43 saniyede 10 sayı bulan Fenerbahçe, bitime 1 dakika 23 saniye kala farkı 4 sayıya (79-75) düşürdü. Fenerbahçe, bitime 57 saniye kala Bogdanovic'in basketiyle farkı 2 sayıya (79-77) indirdi. Takımların karşılıklı sayılar bulduğu maçta Fenerbahçe, bitime 6 saniye kala Bogdanovic'in turnikesiyle skoru eşitledi: 84-84. Beşiktaş Sompo Japan'da Erkan Veyseloğlu'nun yaptığı top kaybı sonrasındaki Fenerbahçe hücumunda Udoh'un şutu isabetli olmadı ve normal süresi 84-84 berabere biten maçta uzatmaya gidildi.

Maçın uzatma bölümünde oyunun kontrolünü tamamen ele geçiren Fenerbahçe, üç oyuncusu 5 faulle oyun dışında kalan rakibi karşısında rahat bir şekilde skor buldu ve müsabakadan 98-94 galip ayrıldı.

Böylece final serisini 4-0 kazanan sarı-lacivertli takım, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Siyah-beyazlı takımda halsizlik ve nefes darlığı şikayetleri nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırılan ve zatürre başlangıcı teşhisi konan Michael Thompson, karşılaşmada forma giymedi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı siyah-beyazlı yöneticiler ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban da müsabakayı protokol tribününde izledi.

1. periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. periyot: 64-59

4. periyot: 84-84

1. Uzatma: 98-94

5 faulle oyundan çıkan: Sloukas (Fenerbahçe), Stimac, Sertaç, Weems (Beşiktaş Sompo Japan)



Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz xx, Alper Altuğ Kösedağ xx, Yener Yılmaz xx

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan xxx 22, Strawberry xxx 20, Clark xxx 9, Roll xxx 15, Stimac xxx 13, Erkan xx 3, Weems xx 8, Sertaç x 4, Muratcan x, Şafak x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

Fenerbahçe: Bogdanovic xxx 23, Vesely xxx 26, Udoh xxx 12, Ali Muhammed xxx 14, Kalinic xx 7, Melih x 2, Datome x 4, Sloukas x 2, Ahmet xx 6, Berk x, Egehan x 2, Barış x

Başantrenör: Zeljko Obradovic

FENERBAHÇE KUPASINI KALDIRDI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde Beşiktaş Sompo Japan'a 4-0'lık üstünlük kuran Fenerbahçe, şampiyonluğa ulaştı. Sarı-lacivertliler, karşılaşma sonunda kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Hidayet Türkoğlu'nun elinden aldı.



Spor Toto Basketbol Süper Ligi 2016-2017 Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, kupasını aldı. Bu sezon Euroleague şampiyonluğunu kazanan ve Basketbol Süper Ligi'nde de üst üste 2. kez şampiyon olan sarı-lacivertliler, karşılaşmanın ardından kupasını aldı. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Fenerbahçeli basketbolculara önce madalyalarını verdi, ardından da iki isim Fenerbahçe Kaptanı Melih Mahmutoğlu'na kupayı verdi.



Fenerbahçe'ye final serisinde 4-0 kaybeden Beşiktaş Sompo Japan'a 2.'lik şiltini Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Özden Pelister verdi. Final serisinin en değerli ismi ise Fenerbahçe'li Bogdan Bogdanovic oldu. Bogdanovic'in ödülünü Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu verdi.





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