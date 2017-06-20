Markota, Muratbey Uşak'ta

Geçen sezon ligde İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen 32 yaşında, 2.08 boyundaki oyuncu, 8.3 sayı, 4.3 ribaund ortalamaları tutturdu. Kırmızı siyahlı ekip, Demir İnşaat Büyükçekmece'nin forveti Mutlu Akpınar'la da anlaştı. Kariyerinde daha önce Türk Telekom, Erdemirspor ve Gaziantep Basketbol formaları da giyen 34 yaşında, 2.00 boyundaki Mutlu geçen sezonu 3 sayı, 1.1 ribaundla tamamladı. Kadronun en yaşlı ismi olacak olan Mutlu'nun yeni sezonda takımın kaptanlığını yapacağı öğrenildi.



Muratbey Uşak, Beşiktaş Sompo Japan'dan 25 yaşındaki oyun kurucu Şafak Edge'yle de temase geçti. Yeni sezona takımı baştan aşağı yenileyerek girmeyi hedefleyen Uşak temsilcisi, şimdiye kadar dış transferde Demir İnşaat Büyükçekmece'den Tayfun Erülkü, BK Astana'dan Ian Miller, NBA patentli Jordan Hamilton, Dijon'dan Isaiah Miles, Acıbadem Üniversitesi'nden Nusret Yıldırım, ESSM Le Portel'den Darrin Dorsey ve Best Balıkesir'den Murat Kozan'ı renklerine bağlayıp toplam 9 takviye yaptı.