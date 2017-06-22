Türk basketine taze kan geldi

Basketbol Federasyonu ile anlaşma imzalayan gayrimenkul firması Tahincioğlu, Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru oldu. Hilton Bomonti Hotel'de düzenlenen toplantıya katılan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Milli Takım ve kulüplerimizin başarıları göğsümüzü kabartırken Tahincioğlu'nun Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsoru olduğunu duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu ise, "Büyük bir gelişim içerisindeki Türkiye'de özel sektöre önemli görevler düşüyor. Biz de eğitim, kültür ve sanata desteğimizi Basketbol Federasyonu ile yaptığımız iş birliğiyle spora da taşıyoruz" diye konuştu.



SPOR TOTO'YA TEŞEKKÜR

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, geçen sezon lige ismini veren Spor Toto Teşkilatı'na teşekkür ederken, iş birliklerinin süreceğini söyledi. Tahincioğlu da yeni dönemin Türk basketbolu için hayırlı olmasını diledi.