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Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.6.2017 12:12 Güncelleme Tarihi: 23.6.2017 12:19
Jon Diebler, Beşiktaş'ta

Geçtiğimiz sezon Anadolu Efes'ten 'a transfer olan skorer gard yeni sezon öncesi ile anlaştı.

Oyuncunun menajeri Misko Raznatovic'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada. "Tekrardan Ufuk Hoca ile beraberiz, Türkiye Ligi Play off finalisti Beşiktaş ile anlaştık" iletisini paylaşarak oyuncusunun gelecek sezon forması giyeceğini belirtti. Beşiktaş da oyuncunun menajerinin ardından resmi sitede transferi duyurdu.

forması ile Euroleauge'de 29 maça çıkan Diebler 6.5 sayı 1.9 ribaund, 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. % 54 ile üçlük atan 29 yaşındaki Amerikalı bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı.

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Jon Diebler, Beşiktaş'ta
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