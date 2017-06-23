Jon Diebler, Beşiktaş'ta

Oyuncunun menajeri Misko Raznatovic'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada. "Tekrardan Ufuk Hoca ile beraberiz, Türkiye Ligi Play off finalisti Beşiktaş ile anlaştık" iletisini paylaşarak oyuncusunun gelecek sezon Beşiktaş forması giyeceğini belirtti. Beşiktaş da oyuncunun menajerinin ardından resmi sitede transferi duyurdu.



Galatasaray forması ile Euroleauge'de 29 maça çıkan Diebler 6.5 sayı 1.9 ribaund, 1.4 asist ortalamasıyla oynadı. % 54 ile üçlük atan 29 yaşındaki Amerikalı bu alanda takımında ikinci sırada yer aldı.