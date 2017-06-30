İşte Fenerbahçe'nin yeni adı!

Fenerbahçe, Doğuş Grubu ile sponsorluk sözleşmesi imzaladı. Basketbol Takımının yeni adı 'Fenerbahçe Doğuş' oldu.

Başkan Aziz Yıldırım, "Bugün Doğuş'la Fenerbahçe Basketbol markaları bir araya geliyor. Hedef elde ettiğimiz başarıları büyütmek ve sürdürmek. Ferit Şahenk iyi bir Fenerbahçelidir ve bundan sonra da herkes Ferih Şahenk'in nasıl bir Fenerbahçeli olduğunu göreceksiniz" dedi.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ise, "Benim için çok heyecan verici bir gün, buraya gelirken seneler evvel Mithat Paşa Stadında üç dört saat Fenerbahçe'yi seyretmek için beklediğim günleri hatırladım. Allah'a şükür ediyorum ki, o gün ne hissediyorsam bugün de daha değişik duygularla onu hissediyorum. Bu fırsatı bize verdiği için Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye teşekkür eden Şahenk, "Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, Avrupa'nın en büyük kupasını aldı ve Türk basketbol tarihine geçti. Bu başarıların devamını temenni ediyoruz, destek olmak istiyoruz. Bu imza da bunun içindir. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımının adı, bundan sonra Fenerbahçe Doğuş olacaktır; Fenerbahçe Kulübüne de bu şerefi bize yaşattığı için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.