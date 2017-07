Can Altıntığ Banvit'te

BUGÜN NELER OLDU

Kariyerine 2006 - 2007 sezonunda TBL takımlarından Tofaş'ta başlayan oyuncu ilk sezonunda 29 maça çıkarak 2.6 sayı ile 1 ribaund ortalamaları ile oynadı. Bir sonraki sezon yine aynı takımla oynayan Can toplamda 24 karşılaşmaya çıkarken 9 sayı ve 3.1 ribaund ortalamaları ile iyi bir sezon geçirdi.2009 - 2010 sezonunda takımıyla dördüncü sezonunu geçiren Can Altıntığ sezon boyunca 29 karşılaşmaya çıktı ve 7.4 sayı ile 2.7 ribaund ortalamalarını yakaladı. 2010 - 2011 sezonunda ise 30 karşılaşmaya çıkan Can 8.5 sayı ve 2.9 ribaund ortalamaları ile mücadele etti. 2012 - 2013 sezonunda Tofaş takımı ile son sezonunu geçiren tecrübeli oyun kurucu 32 karşılaşmada 7.8 sayı ve 2.5 asist ortalamaları ile oynadı.2013 - 2014 sezonu başında ise Basketbol Süper Ligi takımlarından Pınar Karşıyaka'ya transfer olan Can burada 32 maça çıkarken 9.8 sayı ve 2.5 asist ortalamaları ile oynadı.2014 - 2015 sezonu başında Fenerbahçe'ye takımına transfer olan Can Altıntığ burada 6 karşılaşmaya çıktı ve sezonun geri kalanında oynaması için Trabzonspor Medical Park'a geçti. Trabzon'da ise 26 karşılaşmaya çıkan Can 5.2 sayı ve 2.9 asist ortalamasını yakaladı.2015 - 2016 sezonunda ise yine Pınar Karşıyaka takımına transfer olan Can burada 31 lig maçına çıkarken 5.2 sayı ve 1.9 asist ortalaması ile mücadele etti. Geçtiğimiz sezon ise TBL ekiplerinden Acıbadem Üniversitesi'ne transfer olan Can Altıntığ burada 38 lig maçına çıkarken 10.5 sayı ve 3.3 asist ortalamaları ile mücadele etti. 1987 doğumlu oyuncu yeni sezonda turuncu-yeşil formanın başarısı için mücadele edecek.