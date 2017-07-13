Fenerbahçe'den Florida'ya

Nisan ayında İstanbul'da düzenlenen ve hem NCAA'in hem de Avrupa'nın önemli yetenek avcılarının katılım gösterdiği ABB Academy Showcase 2017'de de boy gösteren Salih Can Yüceer, burada gözlemciler ve takım yetkililerin radarına girdi.

Bir NBA efsanesi olan Dan Panaggio'nun da katıldığı organizasyondaki başarılı performansının ardından sayısız okuldan teklif alan başarılı oyun kurucu, elde ettiği spor bursu ile Ağustos ayından itibaren kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde sürdürecek.

"BASKETBOLA BAŞLADIĞIM GÜNDEN BERİ BUNU BEKLİYORDUM"

1999 doğumlu genç basketbolcu Salih Can Yüceer, elde ettiği spor bursu ile eğitim ve spor yaşamını ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Orlando Conrad Academy'de devam ettirecek. Konu hakkında duygularını paylaşan genç oyuncu, "Anadolu Efes, Ormanspor ve Fenerbahçe gibi çok önemli organizasyonlarda forma giyme şansına sahip olsam da, basketbola ilk başladığım günden bu yana, hayalim hep Amerika'da ülkemi temsil etmekti. Ve şimdi bu fırsata sahibim. Öncelikle elbette bana koşulsuz destek olan aileme ve sonrasında da bana ABD kapılarını açan ABB Academy Kurucusu Kaan Onat Kalkan'a çok teşekkür ediyorum. Amerika kariyerimdeki öncelikli hedefim, orada önemli rekabetler içerisine girerek kendimi hem basketbol anlamında hem de mental anlamda mümkün olduğunca fazla geliştirmek. Sonrasında ise, tıpkı Sinan Güler, Doğuş Balbay ve Engin Atsür gibi ülkeme dönerek milli takımımızın formasını uzun yıllar gururla taşımak ve sayısız başarılar elde etmek istiyorum" dedi.