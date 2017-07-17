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DHA

Basketbol Haberleri

Giriş Tarihi: 17.7.2017 14:01
Darüşşafaka, Will Cummings'i transfer etti

Basketbol, Aris'te forma giyen, 1.88 metre boyundaki Amerikalı oyun kurucu ile anlaşma sağladı.

Darüşşafaka Basketbol, son olarak Yunanistan Basketbol Ligi'nde Aris'te forma giyen, 1992 doğumlu Amerikalı oyun kurucu Will Cummings ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki senelik anlaşma imzaladı.

Basketbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Cummings, geçtiğimiz sezon Yunanistan Ligi'nde 14.5 sayı, 3.6 ribaunt, 3.1 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları ve FIBA Champions League'de de 15.2 sayı, 3.8 ribaunt, 3.4 asist ve 1.3 top çalma ortalamaları ile başarılı bir sezonunu geride bıraktı.

Darüşşafaka Basketbol ailesi olarak yeni oyuncumuza hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Darüşşafaka, Will Cummings'i transfer etti
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