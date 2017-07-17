Hidayet Türkoğlu: Rakiplerimiz ekol ülkeler

EuroBasket'te mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ilk antrenmanından önce TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda oyuncuyken, şimdi yönetici olarak görev aldıklarını söyleyen Türkoğlu, "Bizim için iyi bir tecrübe olacaktır. Başta Ufuk hoca ve ekibine, daha sonra tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Sonuç ne olursa olsun milli takımımıza sahip çıkan bir yönetim olacağız. İnanıyorum ki Ufuk hoca ile görüşmelerimizde Türk halkının gurur duyacağı, mücadelesiyle herkesin ayakta alkışlayacağı bir A Milli Takımı sahaya süreceğinden bahsetti. Biz de sporculuk hayatımızda aşılamaya çalıştık. İnanıyorum ki Türk halkı, ülkemizde düzenlenen her organizasyonda milli takımımızı yalnız bırakmamıştır" şeklinde konuştu.

"RAKİPLERİMİZ BASKETBOL EKOLÜ OLAN ÜLKELER"

EuroBasket'teki gruplar hakkında değerlendirmelerde bulunan Türkoğlu, "Rakiplerimiz basketbol ekolü olan ülkeler. Geçmişleri başarılarla dolu. Her zaman evimizde farklı performans sergileyen bir milli takım olduk. Burada da halkımızın desteği ile sonunda büyük bir başarı gelecektir. Kolay olmayacaktır. Tecrübeli oyuncuları ve antrenörleri var. Ama önemli olan bizim sahada ne yaptığımız" diye konuştu.



"GELECEK YILLARINDA PLANLARINI YAPAN BİR YÖNETİMİZ"

Gelecek yılların da planlarını yapan bir yönetim olduklarını vurgulayan Başkan Türkoğlu, "Bu genç arkadaşlarımıza şans verilmesini gerektiğini düşüyoruz. Ufuk hoca de böyle bir kadro yaptı. Bu oyuncularda önümüzdeki yıllarda bu formayı taşıyacaklar. Tecrübe kazanmaları için önemli. Onlarda bunu iyi değerlendirecektir" ifadelerini kullandı.



"CEDİ VE FURKAN, NBA'DE BAŞARILI OLACAKTIR"

NBA'ye giden Cedi Osman ve Furkan Korkmaz hakkında da açıklamalarda bulunan Türkoğlu, "Gurur duyduk. Bu hem spor adamı olarak hem de uzun yıllar orada bulunmuş bir olarak. Cedi ve Furkan'ın bu yaşta oraya gitmeleri beni mutlu etti. Ben de bu yaşlarda gitmişti. Benim için süreç daha kolay geçmişti. Bu süreçte arkadaşlarla kontak halinde olacağız. Onlarda ülkemizi dünyanın en iyi liginde en iyi şekilde temsil edecektir" dedi.