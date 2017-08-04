Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar...

Kadrosuna Nabil Dirar, Valbuena, Isla, Kameni ve Mehmet Ekici gibi isimleri katan Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk hedefi dışında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak da hedefler arasında! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA MAKEDONYA'NIN VARDAR TAKIMIYLA EŞLEŞTİ!

İŞTE VARDAR SKOPJE TAKIMI HAKKINDAKİ BİLGİLER...



Makedonya'da bulunan bir futbol takımı.

Kulüp Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 1947 yılında kurulmuştur. Makedonya'nın en üst ligi olan Makedonya 1. Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını ise 33.460 kişilik Philip II Arena'da oynamaktadır.

İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Shkëndija - Milan

Kızılyıldız - Krasnodar

Osijek - Austria Wien

Everton - Hajduk

Vardar Skopje kadrosu

Teknik Direktör: Goce Sedloski

90 Filip Gacevski

1 Igor Aleksovski

28 Tome Pacovski

14 Darko Velkovski

21 Evgen Novak

6 Boban Grncarov

23 Besir Demiri

32 Darko Glisic

19 Hovhannes Hambardzumyan

77 Vladica Brdarovski

8 Stefan Spirovski

16 Nikola Gligorov

20 Boban Nikolov

70 Juan Felipe

9 Dejan Blazevski

97 Peter Petkovski

11 Tigran Barseghyan

10 Damir Kojasevic

17 Jaba Jigauri

89 Jonathan Balotelli

17 Aco Stojkov