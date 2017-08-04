Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? - İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Vardar...

Kadrosuna Nabil Dirar, Valbuena, Isla, Kameni ve Mehmet Ekici gibi isimleri katan Fenerbahçe'de bu sezon şampiyonluk hedefi dışında UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmak da hedefler arasında! İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
FENERBAHÇE, UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA MAKEDONYA'NIN VARDAR TAKIMIYLA EŞLEŞTİ!
İŞTE VARDAR SKOPJE TAKIMI HAKKINDAKİ BİLGİLER...
Makedonya'da bulunan bir futbol takımı.
Kulüp Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 1947 yılında kurulmuştur. Makedonya'nın en üst ligi olan Makedonya 1. Ligi'nde mücadele etmektedir. Maçlarını ise 33.460 kişilik Philip II Arena'da oynamaktadır.
İŞTE UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Shkëndija - Milan
Kızılyıldız - Krasnodar
Osijek - Austria Wien
Everton - Hajduk
Vardar Skopje kadrosu
Teknik Direktör: Goce Sedloski
90 Filip Gacevski
1 Igor Aleksovski
28 Tome Pacovski
14 Darko Velkovski
21 Evgen Novak
6 Boban Grncarov
23 Besir Demiri
32 Darko Glisic
19 Hovhannes Hambardzumyan
77 Vladica Brdarovski
8 Stefan Spirovski
16 Nikola Gligorov
20 Boban Nikolov
70 Juan Felipe
9 Dejan Blazevski
97 Peter Petkovski
11 Tigran Barseghyan
10 Damir Kojasevic
17 Jaba Jigauri
89 Jonathan Balotelli
17 Aco Stojkov