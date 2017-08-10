Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde fikstür belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekiminde, TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan ve TBF Ligler Direktörü Ayhan Özgümüş'ün yanı sıra TBF yetkilileri ile ligde mücadele edecek takımların temsilcileri yer aldı.

Ligde mücadele 30 Eylül'deki ilk hafta maçlarıyla başlayacak. İlk devresi 6 Ocak 2018'deki maçlarla sona erecek normal sezonda, ikinci devre 13 Ocak'ta başlayıp 28 Nisan 2018'de tamamlanacak.

TBF Ligler Direktörü Özgümüş'ün yeni sezonla ilgili verdiği bilgilerin ardından başlayan fikstür çekiminde, ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

Antalyaspor-Afyon Belediyespor

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-İstanbulspor Beylikdüzü

Türk Telekom-Bandırma Kırmızı

Bursaspor Durmazlar-Petkimspor

Selçuklu Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent

Bahçeşehir Koleji-Düzce Belediyespor

Akhisar Belediyespor-Yalova Group Belediyespor

Karesispor-OGM Ormanspor

Pertevniyal-Ankara DSİ

FEDERASYON KUPASI ELEME GRUPLARI

Lig fikstürünün belirlenmesinin yanı sıra 18-23 Eylül'de Antalya'da düzenlenecek Federasyon Kupası'nın eleme grubu kurası da çekildi.

Eleme grupları şöyle oluştu:

A Grubu: Akhisar Belediyespor, Pertevniyal, Ankara DSİ, Halk Enerji TED Ankara Kolejliler, Karesispor, Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent

B Grubu: Türk Telekom, Petkimspor, Bahçeşehir Koleji, Bandırma Kırmızı, Selçuklu Belediyespor, Düzce Belediyespor

C Grubu: Antalyaspor, Yalova Group Belediyespor, Bursaspor Durmazlar, Afyon Belediyespor, İstanbulspor Beylikdüzü, OGM Ormanspor