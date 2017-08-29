Yolun sonu da bayram olsun

Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası
(EuroBasket 2017) perşembe günü başlıyor. Türkiye'nin yer aldığı D Grubu maçlarında cuma günü ilk hava atışı yapılacak. Grupta ilk 4'te yer alacak takımlar, ikinci tura yükselirken, son iki ekip elenecek.
Tarihinde 24. kez bu organizasyonda yer alacak Türkiye, en büyük başarısını 2001 yılında gümüş madalya elde ederek kazanmıştı. 12 Dev Adam, 2010 yılında İstanbul'daki Dünya Basketbol Şampiyonası'nda finale çıkmış ancak ABD'ye yenilerek bir kez daha gümüş madalyada kalmıştı.
GRUPTA FAVORİ SIRBİSTAN
Son
dünya ve olimpiyat ikincisi Sırbistan, turnuvanın ve D Grubu'nun favorisi. Djordjevic'in çalıştırdığı takımda NBA'de LA Clippers'a imza atan Teodosic kadroda yok.
F.Bahçe'den NBA
' e giden Bogdanovic ile F.Bahçeli Kalinic kadrodaki bazı isimler. Grubumuzdaki Rusya 2007'de Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığı günlerini arıyor.
Rakiplerimizden Letonya ise turnuvanın 1935 yılındaki ilk şampiyonu. Gruptaki Belçika'nın şampiyonalarda önemli bir başarısı yok.
2015'teki organizasyona katılamayan Büyük Britanya da, 2009, 2011 ve 2013'te gruplardan çıkamamıştı.