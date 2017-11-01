Türk Telekom engel tanımıyor

Yenilenen yönetimi ve güçlü takım kadrosuyla sezona iddialı başlayan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, sezonun altıncı haftasında M.Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda OGM Ormanspor'a konuk oldu. Mavi Kaplanlar maça, Ender Aslan, TJ Campbell, Nusret Yıldırım, Polat Kaya ve Kaya Peker beşlisiyle başladı. İlk periyotta maça hızlı başlayan taraf OGM Ormanspor oldu. Mavi Kaplanlar İlk periyotu 26-9 geride tamamladı.

6'DA 6 OLDU

2. çeyrekte Orman Belediye'nin ataklarını Monroe ve Ender Aslan'la kesen Mavi Kaplanlar, Campbell'in çizgi dışından bulduğu sayılarla farkı kapatmaya çalıştı. OGM Ormanspor'dan Barış ve Timuçin'in sayılarına engel olamayan Türk Telekom ilk devreyi 43-31 geride tamamladı. Çekişmeli geçen 3. Çeyrekte iki takım da skor üretmekte güçlük çekti. Faullerden bulunan sayılarla 3. Çeyrek 50 – 39 OGM Ormanspor lehine tamamlandı. Final periyotunda art arda bulduğu sayılarla maça damgasını vuran Mavi Kaplanlar 11 sayı geriden geldiği maçı 66-59 kazandı.

Maçın Türk Telekom tarafında en skorer ismi 21 sayıyla TJ Campbell olurken, Can Akın 17 sayıyla skora katkı sağladı. Mavi Kaplanlar, 6. maçından da galibiyetle ayrılarak TBL'deki liderliğini sürdürdü. Türk Telekom'un yeni transferi Orbay Kaya da ilk kez Ormanspor maçında süre alma fırsatı yakaladı. Tecrübeli oyuncu 6 dk. oyunda kaldı.

Türk Telekom: 06-Polat Kaya, 07-Fikret Can Akın, 10-Ender Aslan, 14-Kaya Peker, 15-Serhat Çetin, 16-Darryl Monroe, 20- Orbay Kaya 21-Nusret Yıldırım, 26-Recep Doğrusöz, 41-Sercan Ergin, 44-Tj Terrance Campbell, 91- Osman Emre Uğurtürk

OGM Ormanspor: 1- İsmail Yiğit Yüceer, 2- Atakan Denk, 4- Alp Timuçin Yener, 7- Barış Ömer Erlim, 8-İsmail Çevik, 10-Yiğit Aydın, 11- Hasan Karabulut, 12- Can Coşkun, 14- Mert Alemdar, 15-Mesut Kadir Çipa, 27- Hasan Rızviç, 35- Fatih Kızılca

1.Periyot : 26-09

2.Periyot (ilk yarı sonucu) : 43-31

3.Periyot : 50-39

4.Periyot (maç sonucu) : 59-66