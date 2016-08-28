Burhan Eşer coştu, Sivasspor gol oldu yağdı

TFF 1'inci Lig'in ikinci haftasında Sivasspor, kendisi gibi geçen sezon Süper Lig'den düşen Mersin İdmanyurdu'nu yeni stadında oynadığı ilk maçta 6-0 mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını aldı.

Sivasspor, yapımı yeni tamamlalanan Yeni 4 Eylül Stadı'nda bu sezon ilk kez resmi bir müsabakaya çıktı.



İLK YARI



15'inci dakikada Burhan'ın sol kanattan ceza alanı içerisinde arka direğe yaptığı ortaya Barrios müsait durumda kaleye vurmak yerine kafayla içeri çıkarınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



23'üncü dakikada Sivasspor öne geçti. Sol kanattan Ergin'in içeriye derinlemesine bıraktığı pasta iyi hareketlenen Burhan Eşer, kalecinin yanından sol ayağıyla plaseyi bıraktı. Savunmanın kale içinde son müdahalesine rağmen hakem Onur Karabaş, yardımcı hakemin uyarısı ile golü verdi. 1-0.



25'inci dakikada Sivasspor ikinci golü buldu. Yine soldan gelişen atakta, Ergin Keleş'in pasında savunmanın arasına sarkan Burhan, kalecinin sağından bu kez sağ ayağı ile plase vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0.



28'inci dakikada Mersin atak geliştirmeye çalışırken Kudbettin'in hatalı geri pasını kapan Barrios ceza alanına girdi. Uygun durumdaki Hakan'a bıraktı. Onun vuruşunda top bir kez daha Mersin İdmanyurdu fileleriyle buluştu. 3-0.



44'üncü dakikada ceza alanı dışından sert şutu kaleci Mihaylov tokatladı.



İKİNCİ YARI



57'nci dakikada ara pasında hareketlenen Hakan, içeride uygun durumda bekleyen Ergin'i gördü. Ergin'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 4-0.



63'üncü dakikada sol kanattan ceza alanına giren Ziya'nın şutunda kaleci topu çeldi.



65'inci dakikada orta alandan aldığı topla hareketlenen Burhan, ceza alanına girerken vurdu, savunmadan da seken top bir kez daha filelerle buluştu. 5-0.



67'nci dakikada sağ kanattan Barrios ile başlayan atakta, ceza alanına gönderilen topu savunma uzaklaştıramadı. Sol kanata açılan topla içeriye giren Ziya uygun durumdaki Burhan'ı gördü. Topu kontrol eden Burhan plase vuruşla kendisinin 4'üncü takımının 6'ıncı golünü kaydetti. 6-0.



85'inci dakikada soldan ceza alanına giren Ziya'nın sert şutunu kaleci Mihaylov üç hamlede kontrol etti.



Karşılaşma Sivasspor'un 6-0 üstünlüğüyle sonaü erdi.



STAT: 4 Eylül



HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Önder Yılmaz (xx), Mehmet Yıldırım (xx)



SİVASSPOR: Tolgahan (xx) - Ahmet (xxx), Hasan (xx), Oumari (xxx), Ziya (xxx) - Adem (xxx), Hakan (xxx), Galip (xx) (Dk.72 Yiğit xx), Barrios(xxx) (Dk.76 Musa Sinan xx), Burhan (xxxx) (Dk.72 Erkan xx)- Ergin Keleş (xxx)



MERSİN İDMANYURDU: Mihaylov (x) - Abdulkadir (x), Gökhan (x), Mitroviç (x), Serol (x) - Kudbettin Tekin (x) (Dk.66 Emre Can x), Emrah (x) (Dk.83 Ahmet Taner), Nurullah (x), Hakan (x) (Dk.66 Ahmet x) - Mahmut (x), Tolga (x)



GOLLER: Dk.23, 25, 65, 67 Burhan, Dk.28 Hakan, Dk.57 Ergin (Sivasspor)



SARI KART: Hasan (Sivasspor) - Emrah (Mersin İdmanyurdu)