Advocaat grubu öğrenince heyecanlandı!

Fenebahçe'in Hollandalı Teknik Direktörü Dirk Advocaat, "Çok iyi rakiplerle oynayacağız. Bu anlamda taraftarlarımız için de heyecan verici bir grup" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupların belli olmasının ardından Teknik Direktör Dirk Advocaat, eşleşmeyi değerlendirdi.



Çok zor takımlarla eşleştiklerini belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Böyle takımlarla oynamak bir yandan da heyecan verici. Çok iyi rakiplerle oynayacağız. Bu anlamda taraftarlarımız içinde heyecan verici bir grup" ifadelerini kullandı.



Grup maçlarına kadar takımın hazır olup olmayacağı yönündeki soruya ise Advocaat, "Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Aslında buradaki mesele hazır olacak mıyız, olmayacak mıyız meselesi değil; olmak zorundayız" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ İLK MAÇ BİZİM İÇİN EN ÖNEMLİSİ"



Pazar günü ligde oynayacakları Kayserispor ve sonrasında verilecek milli takım arası ile ilgili olarak deneyimli teknik adam, "Öncelikle taraftarlarımızın Pazar günü bizi desteklemeleri. Önümüzdeki ilk maç bizim için en önemlisi. Pazar günü sahadan mutlu ayrılmak istiyoruz. Bu maçın ardından lige verilecek milli maç sonrasında yoğun maç dönemine gireceğiz" şeklinde konuştu.



