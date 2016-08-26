Ermin Zec, Karabükspor ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Gebele'nin Bosna Hersekli milli futbolcusu Ermin Zec ile sözleşme imzaladı.

Kulüp binasına gelen 28 yaşındaki forvet oyuncusu Zec, kendisini 1 yıllığına Kardemir Karabüksporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, burada yaptığı konuşmada, Zec'i yakından tanıdıklarını, Türkiye'de Gençlerbirliği'nde çok güzel maçlar oynamış bir futbolcu olduğunu söyledi·.

Transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Tankut, "İnanıyoruz ki Kardemir Karabükspor'da tekrar ciddi bir çıkış yakalayacak. Kendisi çok uyumlu, güzel bir takıma geldi. Umut ediyorum kendisi de bundan mutlu olacak, biz de. Bol goller bekliyoruz." diye konuştu.

Zec de konuşmasında, "İnşallah beklenenleri karşılayacağım. Karabükspor'a da yardımcı olmaya çalışacağım. Çok iyi takımımız, çok iyi bir hocamız var. Çok iyi organize olmuş bir kulüp, bir camia. Dolasıyla çok büyük başarılara imza atacağımızı bekliyorum." dedi.

Ermin Zec, daha önce Türkiye'de Gençlerbirliği ve Balıkesirspor'da da futbol oynamıştı.