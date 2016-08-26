Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

Sarı-lacivertliler, A Grubu'ndaki ilk maçını 15 Eylül'de deplasmanda Ukrayna'nın Zorya ekibi ile yapacak
Fenerbahçe'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belirlendi.
Sarı-lacivertli takım, 5. kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Zorya takımına konuk olurken, gruptaki son karşılaşmada ise 8 Aralık'ta Hollanda temsilcisi Feyenoord deplasmanına çıkacak.
A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:
15 Eylül Perşembe:
Feyenoord - Manchester United
Zorya - Fenerbahçe
29 Eylül Perşembe:
Fenerbahçe - Feyenoord
Manchester United - Zorya
20 Ekim Perşembe:
Manchester United - Fenerbahçe
Feyenoord - Zorya
3 Kasım Perşembe:
Fenerbahçe - Manchester United
Zorya - Feyenoord
24 Kasım Perşembe:
Manchester United - Feyenoord
Fenerbahçe - Zorya
8 Aralık Perşembe:
Feyenoord - Fenerbahçe
Zorya - Manchester United