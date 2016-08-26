ARKADAŞINA GÖNDER Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 19:28
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belirlendi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki fikstürü belirlendi

Sarı-lacivertliler, A Grubu'ndaki ilk maçını 15 Eylül'de deplasmanda Ukrayna'nın Zorya ekibi ile yapacak

'nin yer aldığı UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda oynanacak maçların fikstürü belirlendi.

Sarı-lacivertli takım, 5. kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 15 Eylül Perşembe günü Ukrayna'nın Zorya takımına konuk olurken, gruptaki son karşılaşmada ise 8 Aralık'ta Hollanda temsilcisi deplasmanına çıkacak.

A Grubu'nun maç fikstürü şöyle:

15 Eylül Perşembe:

Feyenoord - Manchester United

Zorya -

29 Eylül Perşembe:

Fenerbahçe - Feyenoord

Manchester United - Zorya

20 Ekim Perşembe:

Manchester United - Fenerbahçe

Feyenoord - Zorya

3 Kasım Perşembe:

Fenerbahçe - Manchester United

Zorya - Feyenoord

24 Kasım Perşembe:

Manchester United - Feyenoord

Fenerbahçe - Zorya

8 Aralık Perşembe:

Feyenoord - Fenerbahçe

Zorya - Manchester United

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.