ARKADAŞINA GÖNDER Gençlerbirliği'ne Premier Lig'den golcü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ne 'den golcü!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 17:59
Gençlerbirliği'ne Premier Lig'den golcü!
Gençlerbirliği'ne Premier Lig'den golcü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , forvet hattını Tokelo Rantie ile güçlendirdi.

, Ankara'ya davet ettiği ve dün sağlık kontrolünden geçen Güney Afrikalı forvet Rantie ile anlaşma sağladı.

Başkent kulübünün asbaşkanı Arif Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 25 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

İsveç'in Malmö takımından 2 sezon önce İngiltere'ye transfer olan Rantie, 'de sadece 3 maçta forma giydi.

Güney Afrikalı forvetin milli takım formasıyla 31 maçta, 9 golü bulunuyor.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.