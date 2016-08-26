Gençlerbirliği'ne Premier Lig'den golcü!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, forvet hattını Tokelo Rantie ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği, Ankara'ya davet ettiği ve dün sağlık kontrolünden geçen Güney Afrikalı forvet Rantie ile anlaşma sağladı.

Başkent kulübünün asbaşkanı Arif Ölmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bonservis bedeli ödenmeyen 25 yaşındaki Güney Afrikalı oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

İsveç'in Malmö takımından 2 sezon önce İngiltere'ye transfer olan Rantie, Premier Lig'de sadece 3 maçta forma giydi.

Güney Afrikalı forvetin milli takım formasıyla 31 maçta, 9 golü bulunuyor.