İngilizler Fenerbahçe'den korktu!

İngilizler, Fenerbahçe ile aynı gruba düşmekten memnun kalmadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Manchester United, Feyenoord ve Zorya ile eşleşti.

Fenerbahçe'nin gruplarına düşmesinin ardından İngiliz basınından şu yorumlar geldi:

The Sun: "MANU'ya Türk devi"

Mirror: "Şampiyonlar Ligi grubu gibi oldu"

Metro: "Kırmızı Şeytanlar, Türk devini çekti. Van Persie dönüyor"

MOURINHO'DAN İLK YORUM

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho,grupların belli olmasının ardından kulüp resmi sitesinden açıklamalarda bulundu. Mourinho grubu değerlendirirken şu sözleri sarf etti: "Grup, Şampiyonlar Ligi'ne benzer. Çok zor olduğunun farkındayım. Bizim ve taraftarlarımız için güzel maçlar olacak"