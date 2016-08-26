Jens Jonsson Konyaspor'da

Yeşil-beyazlılar, Danimarka'nın Aarhus takımından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Jonsson'u kadrosuna kattı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Danimarka'nın Aarhus takımından 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Jonsson'u 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına renklerine bağladı.

Jonsson, kulüp binasında düzenlenen törende, 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Danimarkalı futbolcu, Atiker Konyaspor'dan teklif geldiğinde mutlu olduğunu ve hemen kabul ettiğini söyledi.

Büyük bir camiaya geldiğinin farkında olduğunu belirten Jonsson, "Burada önemli işlere katkı sağlamak istiyorum. Taraftarları ve stadyum ambiyansını internetten gördüm ve oldukça etkilendim. Bir an önce taraftarın önüne çıkmak ve oynamak için sabırsızlanıyorum. Amacım takımımla birlikte UEFA Avrupa Ligi, Türkiye Ligi ve kupada elimden gelenin en iyisini yapmak." diye konuştu.

Kulüp ikinci başkanı Fatih Yılmaz da Jonsson'nun takımın başarısında katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

JONSSON'UN KARİYERİ

Danimarka doğumlu Jens Jonsson, futbola 2005 yılında Lyseng takımının altyapısında başladı. Daha sonra Aarhus takımına transfer olan Jonsson, 2011 yılında bu yana Danimarka ekibinde 109 maçta forma giydi.

Danimarka'nın çeşitli yaş grubu milli takımlarında forma giyen Jens Jonsson, son olarak 2016 Rio Olimpiyatları'nda 23 Yaş Altı Milli Takımı ile 4 maça çıktı.