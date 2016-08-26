Önder Fırat: "Amacımız final oynamak"

Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldıkları gruplarını değerlendirdi.

Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, UEFA Avrupa Ligi grup kuralarının ardından Fenerbahçe'nin yer aldığı A grubunu değerlendirdi.

Önder Fırat, Fenerbahçe'nin; Avrupa futbolunun lider takımlarının bir arada olduğu bir grupta yer aldığını söylerken, "Bu eşleşmelerin kulübümüze ve takımımıza hayırlı olmasını dilerim. Gruplarda kolay takım çok az. Her zaman olduğu gibi zor ve kaliteli rakipler ile eşleştik. Avrupa futbolunun lider takımlarının bir arada olduğu bir gruptayız. Bizim amacımız Avrupa Kupası'nda final oynamak. Umarım gruptan çıkıp finallere doğru gideriz." dedi.

Sözlerini, "Gerçekten Şampiyonlar Ligi eşleşmesi gibi oldu ama biz de kaliteli ve iyi bir takımız. Biz mutlaka gruplardan çıkacağız. Bunu da hem taraftarımız hem de camiamız görecektir. Takımımıza Avrupa Kupaları'nda başarılar dilerim." şeklinde sürdüren Önder Fırat, başarı dileklerini de iletti.