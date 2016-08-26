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"Şanslı bir kura çektik"

  • AA
  • Giriş Tarihi: 26.8.2016 15:36
"Şanslı bir kura çektik"
Şanslı bir kura çektik

Kulübü Başkan Yardımcısı Güven Öten, Avrupa Ligi H Grubu'nda Shakhtar Donetsk, ve Gent eşleşmeleriyle ilgili, şanslı bir kura çektiklerini söyledi.

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa Ligi'nde kura heyecanı yaşadıklarını belirtti.

H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Portekiz'in ve Belçika'nın Gent takımıyla eşleştiklerini anımsatan Öten, "Şanslı bir kura çektiğimizi düşünüyorum. , bu takımlarla baş edebilecek düzeydedir. Güzel sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Ülkemizi, şehrimizi ve taraftarımızı en güzel şekilde temsil edeceğiz. Konya'ya bu gururu yaşatacağımız için çok sevinçliyiz." diye konuştu.

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