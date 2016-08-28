ARKADAŞINA GÖNDER 2016, Akhisar'a yaramadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

2016, Akhisar'a yaramadı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 11:14
2016, Akhisar'a yaramadı
2016, Akhisar'a yaramadı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği 'a 3-1 mağlup olan temsilcisi, 2016 yılında 'da oynadığı 13 lig ve kupa maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği 'a 3-1 mağlup olan temsilcisi, 2016 yılında 'da oynadığı 13 lig ve kupa maçında sadece 1 galibiyet adı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Galatasaray karşısında henüz 3. dakikada öne geçmesine rağmen daha sonra kalesinde 3 gol gören Ege temsilcisi, bu sezon ilk yenilgisini sarı-kırmızılı ekip karşısında aldı.

Galatasaray'a karşı oynadığı 9 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, 8. kez sahadan puansız ayrıldı.

2016 yılında lig ve kupada iç sahada toplam 13 maça çıkan Akhisar Belediyespor, tek galibiyetini ligde 7 Şubat 2016'da Trabzonspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı. Ege temsilcisi kendi evinde 13 maçta 1 galibiyetin dışında altışar beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sezon açılış maçlarında yenilgisi bulunmayan Akhisar Belediyespor, daha önce 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilerek ilk yenilgisini ikinci haftada almıştı.

Dünkü maçta oyuna sonradan dahil olan Muğdat Çelik, bu sezon ilk maçına çıktı.

Akhisar Belediyespor, lige verilecek aradan sonra deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.