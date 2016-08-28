2016, Akhisar'a yaramadı

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Ege temsilcisi, 2016 yılında Manisa'da oynadığı 13 lig ve kupa maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Ege temsilcisi, 2016 yılında Manisa'da oynadığı 13 lig ve kupa maçında sadece 1 galibiyet adı.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Galatasaray karşısında henüz 3. dakikada öne geçmesine rağmen daha sonra kalesinde 3 gol gören Ege temsilcisi, bu sezon ilk yenilgisini sarı-kırmızılı ekip karşısında aldı.

Galatasaray'a karşı oynadığı 9 lig maçında sadece 1 galibiyeti bulunan yeşil-siyahlı ekip, 8. kez sahadan puansız ayrıldı.

2016 yılında lig ve kupada iç sahada toplam 13 maça çıkan Akhisar Belediyespor, tek galibiyetini ligde 7 Şubat 2016'da Trabzonspor karşısında 2-1'lik sonuçla aldı. Ege temsilcisi kendi evinde 13 maçta 1 galibiyetin dışında altışar beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Sezon açılış maçlarında yenilgisi bulunmayan Akhisar Belediyespor, daha önce 2013-2014 sezonunda Gençlerbirliği'ne 3-0 yenilerek ilk yenilgisini ikinci haftada almıştı.

Dünkü maçta oyuna sonradan dahil olan Muğdat Çelik, bu sezon ilk maçına çıktı.

Akhisar Belediyespor, lige verilecek aradan sonra deplasmanda Çaykur Rizespor'la karşılaşacak.