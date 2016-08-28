Bruno'nun gözü krallıkta!

Eskişehirspor'un Brezilyalı forveti Bruno Mezenga, ilk iki haftada attığı 3 gol ile şimdiden gol krallığına göz dikti.

Flamengo'dan Orduspor'a 2008 yılında gelen Bruno Mezenga, 1. Lig'de 21 gol ile gol krallığı yaşamıştı. Yine aynı ligde bu sezon Eskişehirspor forması ile mücadele veren Bruno, ilk iki haftada 3 gol atarak takımına 4 puan kazandırdı.

İlk hafta deplasmanda oynanan Balıkesirspor maçında ağlara hem kafa hem de rövaşata golü bırakan Brezilyalı, ikinci haftada evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u da boş geçmedi. Önceden taktığı gol krallığı tacına tekrar gözünü diken Mezenga'nın, Manisa deplasmanında kaç gol atacağı ise merakla bekleniyor.