ARKADAŞINA GÖNDER Bruno'nun gözü krallıkta!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Bruno'nun gözü krallıkta!

  • İHA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 12:49
Bruno'nun gözü krallıkta!
Bruno'nun gözü krallıkta!

'un Brezilyalı forveti Bruno Mezenga, ilk iki haftada attığı 3 gol ile şimdiden gol krallığına göz dikti.

Flamengo'dan Orduspor'a 2008 yılında gelen Bruno Mezenga, 1. Lig'de 21 gol ile gol krallığı yaşamıştı. Yine aynı ligde bu sezon forması ile mücadele veren Bruno, ilk iki haftada 3 gol atarak takımına 4 puan kazandırdı.

İlk hafta deplasmanda oynanan maçında ağlara hem kafa hem de rövaşata golü bırakan Brezilyalı, ikinci haftada evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u da boş geçmedi. Önceden taktığı gol krallığı tacına tekrar gözünü diken Mezenga'nın, Manisa deplasmanında kaç gol atacağı ise merakla bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.