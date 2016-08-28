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'un acı günü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 11:10 Güncelleme Tarihi: 28.8.2016 11:14
Bursaspor'un acı günü
Bursaspor'un acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'da eski futbolculardan Sedat Çelen hayata gözlerini yumdu.

'un eski futbolcusu Sedat Çelen, vefat etti.

Alınan bilgiye göre, yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Sedat Çelen (65), sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bir dönem Bandırmaspor'da da forma giyen eski futbolcunun cenazesi, bugün ikindi vakti Muradiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gündoğdu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.

KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI

Kulübü, eski futbolcularından Sedat Çelen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sitesinden yayımlanan mesajda, Sedat Çelen'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'' denildi.

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