Bursaspor'un acı günü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'da eski futbolculardan Sedat Çelen hayata gözlerini yumdu.
Bursaspor'un eski futbolcusu Sedat Çelen, vefat etti.
Alınan bilgiye göre, yeşil-beyazlı takımın eski futbolcularından Sedat Çelen (65), sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Bir dönem Bandırmaspor'da da forma giyen eski futbolcunun cenazesi, bugün ikindi vakti Muradiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gündoğdu Mahallesi Mezarlığı'na defnedilecek.
KULÜPTEN BAŞSAĞLIĞI
Bursaspor Kulübü, eski futbolcularından Sedat Çelen'in vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, Sedat Çelen'in tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği belirtilerek, "Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz.'' denildi.