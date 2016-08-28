Enes'ten Milli Takım sözleri!

Enes Ünal'ın forma giydiği FC Twente, Hollanda liginin 4. hafta maçında evinde ağırladığı Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti. Enes Ünal da maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta deplasmanda FC Groningen'i 4-3 yenmeyi başaran FC Twente, dün akşam sahasında karşılaştığı Sparta Rotterdam'ı da 3-1 yenerek, ligde 5. sıraya yükseldi.

FC Groningen karşısında takımı FC Twente adına 3 gol atmayı başaran Enes Ünal, FC Twente ile Sparta Rotterdam arasında oynanan maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Takım kadroları stattan anons edilirken sıra Enes Ünal'a geldiğinde, tribünlerden adeta alkış sesleri koptu.

Maçta ev sahibi ekip rakibi karşısında üstün bir oyun sergilerken, FC Twente'nin 10 numarası Hakim Ziyech'in ile Enes Ünal'ın kısa zamanda oldukça uyumlu bir ikili olduğu gözlendi.

GÜNÜN TRANSFER HABERLERİ (28 AĞUSTOS 2016)

"ALKIŞLANMAK GÜZEL"

Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den kiralanan ve kısa sürede Twente taraftarını kendisine hayran bırakan Enes Ünal, Sparta Rotterdam maçının ardından,DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Öncelikle Manchester City ile anlaşması gereği kameralara konuşmasının yasak olduğunu belirten genç yıldız gerçekleştirdiği kısa sohbette Faslı takım arkadaşı Hakim Ziyech'i ile ilgili olarak "Hakim Ziyech ile iyi bir iki olduk, iyi anlaşıyoruz"dedi.

FC Twente taraftarının kendisine verdiği destekten dolayı çok memnun ve sevinçli olduğunu dile getiren Enes Ünal, "Alkışlanmak güzel bir duygu" diye konuştu.

Yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrılmasıyla ilgili olarak ta basarili oyuncu, "Milli takım davetine çok sevindim" şeklinde konuştu.

İŞTE GELECEĞİN A MİLLİ TAKIMI