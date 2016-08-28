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- Kayserispor canlı anlatım

  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 19:19
Fenerbahçe - Kayserispor canlı anlatım
Fenerbahçe - Kayserispor canlı anlatım

, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam konuk edeceği Kayserispor'u yenerek, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR

STAT: Ülker
HAKEM: Serkan Çınar

SAAT: 21.45
YAYIN: Lig TV

: Volkan, der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Alper, Salih, Emenike, Stoch, Van Persie.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat

KAYSERİSPOR: Ali Ahamada, Erkam, Kana Bıyık, Mabiala, Ufuk, Mijalovic, Deniz, Samba Sow, Umut, Nakoulma, Welliton.
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu

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