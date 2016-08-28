Fenerbahçe - Kayserispor canlı anlatım

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında bu akşam konuk edeceği Kayserispor'u yenerek, ligdeki ilk galibiyetini almayı hedefliyor.
FENERBAHÇE - KAYSERİSPOR
STAT: Ülker
HAKEM: Serkan Çınar
SAAT: 21.45
YAYIN: Lig TV
FENERBAHÇE: Volkan, Van der Wiel, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Ozan Tufan, Alper, Salih, Emenike, Stoch, Van Persie.
TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat
KAYSERİSPOR: Ali Ahamada, Erkam, Kana Bıyık, Mabiala, Ufuk, Mijalovic, Deniz, Samba Sow, Umut, Nakoulma, Welliton.
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Kutlu