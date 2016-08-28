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Gaziantespor'da transfer devam ediyor

  • AA
  • Giriş Tarihi: 28.8.2016 11:11
Gaziantespor'da transfer devam ediyor
Gaziantespor'da transfer devam ediyor

'un kulüp başkanı İbrahim , 2 stoperle anlaştıklarını ve Avrupa'da görev yapan bir orta saha oyuncusunun da önümüzdeki günlerde aralarına katılacağını söyledi.

, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün oynanan maçında görev alan tüm sporcuların yüreklerini ortaya koyarak mücadele ettiğini ve galibiyete uzandıklarını dile getirdi.

Takım olarak eksikliklerinin çok olduğunu ancak alınan galibiyetin kendilerine moral verdiğini ifade eden İbrahim Kızıl, nokta transferlerle ihtiyaç duyulan bölgelere takviyeler yapılacağını vurguladı.

Bu anlamda transfer çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Kızıl, "Bilindiği gibi dün Çek Milli Takımı'ndan 2 oyuncuyla anlaşma sağladık. Şu anda 2 stoper aldık, pazartesi gelecekler. Avrupa'dan da bir orta saha oyuncusuyla anlaştık, önümüzdeki günlerde aramıza katılacak." diye konuştu.

Kızıl, yeni transferle 'u layık olduğu yerlere getirmek istediklerini kaydetti.

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